Новый кластер для вступления в ЕС, отмена пошлин с Турцией, политическое ДТП в Чехии: новости дня

Франція надасть Україні два комплекси SAMP/T і прискорить з Італією поставку ракет Aster 30.

Туск анонсував навчання військ "коаліції рішучих" в Польщі, а прем'єр Болгарії каже, що його країна більше не братиме участі у "коаліції рішучих".

Дональд Трамп, за даними CNN, може підтримати законопроєкт про санкції проти Росії, ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом.

Все важливе і цікаве за вівторок, 14 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Новий кластер для вступу в ЄС

У вівторок рано-вранці у Брюсселі так звана Міжурядова конференція (IGC) – орган, створений для переговорів про вступ до ЄС, – офіційно відкрила останній, шостий кластер вступних переговорів з Україною.

Євросоюз опублікував критерії закриття вступних переговорів з Україною за 6-м кластером.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Єврокомісії, державам-членам ЄС та ірландському головуванню за відкриття 6-го кластера у переговорах з Україною.

У Будапешті розглядали варіант погодитись на відкриття ще двох переговорних кластерів для України, але поки не зробили цього.

Докладно про те, що завадить відкрити всі кластери переговорів про вступ України у липні і коли можуть відбутися подальші зрушення у цьому питанні, читайте в аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер.

Верховна Рада запровадила нову державну нагороду за набуття членства у ЄС – орден Європи. Завтра президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїде з візитом у Київ.

ЄС та Молдова також розпочали переговори за кластером 6 щодо зовнішньої і безпекової політики.

Чорногорія попередньо закрила понад половину розділів на шляху до ЄС.

"Коаліція рішучих" у Парижі

14 липня у Парижі пів тисячі військових з країн-учасниць "коаліції рішучих", а також 25 українських військовослужбовців, пройшли маршем на параді до Дня взяття Бастилії.

Крім того, українські пілоти пролетіли на винищувачах Mirage.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з французьким колегою заявив, що Франція надасть Україні два комплекси SAMP/T вже у цьому році і одночасно разом з Італією прискорить поставки ракет до них Aster 30 до жовтня цього року.

Президент Франції Емманюель Макрон нагородив британського прем’єра Кіра Стармера орденом за лідерство у "коаліції рішучих".

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск оголосив, що Польща восени прийматиме спільні навчання французьких та британських військ, які мають на меті підготувати їх до надання гарантій безпеки Україні після війни.

За даними видання Rzeczpospolita, у Польщі готують посилення покарань військовим за невиконання наказів у бойовій ситуації.

Лідер Партії соціалістів, проросійський експрезидент Молдови Ігор Додон звинуватив президентку Маю Санду у нібито порушенні нейтралітету Молдови тим, що вона взяла участь у зустрічі лідерів "коаліції рішучих" у Парижі.

Заяви прем’єра Болгарії

Прем’єр-міністр Болгарії оголосив, що його країна більше не братиме участі у форматі "коаліції рішучих".

Румен Радев пояснив, що Болгарія не буде частиною коаліції, яка підтримує продовження військової допомоги Україні замість дипломатичних зусиль для досягнення миру.

"Ми не є частиною коаліції, яка наполягає на продовженні фінансової та військової допомоги Україні. Ми не надаємо допомоги такого роду, оскільки я вважаю, що шлях до вирішення цього конфлікту лежить через потужні дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення ескалації, а не через її продовження військовими засобами", – пояснив глава болгарського уряду.

Радев обіймав посаду президента Болгарії з 2017 по 2026 рік. Під час свого президентства він неодноразово висловлював проросійські заяви, зокрема називав окупований Крим російським.

А ще прем'єр Болгарії засумнівався в ефективності санкцій ЄС проти Росії.

Щодо санкцій проти Росії

ЄС запровадив санкції проти низки росіян і компаній за кібератаки, а також ввів санкції проти 15 причетних до знущань з українських полонених.

Угорщина засудила російські кібератаки проти країн Заходу.

За даними CNN, президент США Дональд Трамп підтримає законопроєкт про санкції проти Росії, ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом.

Польсько-українські відносини

Кандидат у прем’єр-міністри Польщі від опозиційної партії "Право і справедливість" Пшемислав Чарнек заявив про потребу примусити ЄС зупинити фінансування зброї для України та її відбудови.

"Треба змусити Європейський Союз, у тому числі й завдяки нашій позиції в Європейському Союзі, на цей момент припинити будь-яке фінансування озброєння України та її відбудови, доки Україна не стане на шлях гуманних цінностей", – зазначив політик.

Навіть лідер польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський розкритикував соратника.

"Партія "Право і Справедливість" дотримується і завжди дотримувалася позиції, що військова допомога, яку надає Україні також ЄС, є абсолютно необхідною. Це ключове питання з точки зору польських державних інтересів та нашої безпеки", – зазначив Качинський.

Прем’єр Польщі Дональд Туск назвав заяву Чарнека "вбивчою політикою і змаганням в антиукраїнських настроях".

Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш розкритикував польських політиків, які спекулюють на антиукраїнських настроях та закликають зупинити допомогу Україні.

"Ті у Польщі, хто впевнено заявляє, що підтримка України не потрібна і шкодить Польщі – шкодять безпеці Польської держави і діють проти інтересів НАТО", – наголосив він.

У Польщі невідомий побив поляка, бо сприйняв його за українця, а 54-річному чоловікові, який чіплявся з образами до українок, у тому числі неповнолітніх, в автобусі у місті Бельсько-Бяла, висунули офіційні звинувачення.

Скасування мит з Туреччиною

Верховна Рада ратифікувала Угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

Головне в угоді, за словами віцепрем’єр-міністра Тараса Качки, – це тарифний сигнал для розвитку переробної промисловості.

"Угода знімає бар'єри саме для продукції переробки: харчових продуктів, кормових концентратів, олійної продукції глибшого переділу. Продукція, вироблена в Україні, заходить на турецький ринок без мита. Це вагомий аргумент інвестувати в переробку саме в Україні", – зауважив Качка.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у середу відвідає Україну.

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