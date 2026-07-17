В Польше грузовой поезд сошел с рельсов: часть вагонов упала в реку

В Малопольском воеводстве Польши произошел инцидент с грузовым поездом: несколько вагонов сошли с рельсов, а часть состава оказалась в реке Попрад.

Об этом пишет Onet, передает "Европейская правда".

Как сообщили в компании Polskie Linie Kolejowe, авария произошла на железнодорожной линии недалеко от Верхомли. Во время движения поезда по маршруту с рельсов сошли шесть пустых грузовых вагонов.

#PILNE: Przed stacją Wierchomla Wielka przy DW-971 wykoleił się pociąg towarowy z pustymi wagonami, część z nich wpadła do rzeki Poprad.



film. 112malopolska pic.twitter.com/lRQC9OFDEU – Remiza.pl (@remizacompl) July 17, 2026

Из-за аварии перевозчики POLREGIO и PKP Intercity PDP организовали автобусное сообщение для пассажиров на участке Новый Сонч – Крыница-Здруй.

В настоящее время специалисты устанавливают причины схода вагонов с рельсов. Информации о пострадавших пока не поступало.

В Великобритании 19 июня столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего машинист одного из них погиб, десятки пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

А в Мюнхене сошел с рельсов и упал с моста грузовой поезд, в результате аварии погиб один человек.