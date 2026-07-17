У Польщі вантажний потяг зійшов із рейок: частина вагонів впала в річку
Новини — П'ятниця, 17 липня 2026, 18:20 —
У Малопольському воєводстві Польщі стався інцидент із вантажним потягом: кілька вагонів зійшли з рейок, а частина складу опинилася в річці Попрад.
Про це пише Onet, передає "Європейська правда".
Як повідомили в компанії Polskie Linie Kolejowe, аварія сталася на залізничній лінії неподалік Верхомлі. Під час руху потяга за маршрутом з рейок зійшли шість порожніх вантажних вагонів.
#PILNE: Przed stacją Wierchomla Wielka przy DW-971 wykoleił się pociąg towarowy z pustymi wagonami, część z nich wpadła do rzeki Poprad.
film. 112malopolska pic.twitter.com/lRQC9OFDEU– Remiza.pl (@remizacompl) July 17, 2026
Через аварію перевізники POLREGIO та PKP Intercity PDP запровадили автобусне сполучення для пасажирів на ділянці Новий Сонч – Криниця-Здруй.
Наразі фахівці встановлюють причини сходження вагонів із рейок. Інформації про постраждалих поки не надходило.
У Британії 19 червня зіткнулися два пасажирських поїзди, внаслідок чого машиніст одного з них загинув, десятки пасажирів отримали травми різної тяжкості.
А у Мюнхені зійшов з рейок та впав з мосту вантажний потяг, внаслідок аварії загинула одна людина.