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У Польщі вантажний потяг зійшов із рейок: частина вагонів впала в річку

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Новини — П'ятниця, 17 липня 2026, 18:20 — Уляна Кричковська-Богданова

У Малопольському воєводстві Польщі стався інцидент із вантажним потягом: кілька вагонів зійшли з рейок, а частина складу опинилася в річці Попрад.

Про це пише Onet, передає "Європейська правда".

Як повідомили в компанії Polskie Linie Kolejowe, аварія сталася на залізничній лінії неподалік Верхомлі. Під час руху потяга за маршрутом з рейок зійшли шість порожніх вантажних вагонів.

Через аварію перевізники POLREGIO та PKP Intercity PDP запровадили автобусне сполучення для пасажирів на ділянці Новий Сонч – Криниця-Здруй.

Наразі фахівці встановлюють причини сходження вагонів із рейок. Інформації про постраждалих поки не надходило.

У Британії 19 червня зіткнулися два пасажирських поїзди, внаслідок чого машиніст одного з них загинув, десятки пасажирів отримали травми різної тяжкості. 

А у Мюнхені зійшов з рейок та впав з мосту вантажний потяг, внаслідок аварії загинула одна людина. 

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Польща інциденти
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