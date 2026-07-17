У Польщі вантажний потяг зійшов із рейок: частина вагонів впала в річку

У Малопольському воєводстві Польщі стався інцидент із вантажним потягом: кілька вагонів зійшли з рейок, а частина складу опинилася в річці Попрад.

Про це пише Onet, передає "Європейська правда".

Як повідомили в компанії Polskie Linie Kolejowe, аварія сталася на залізничній лінії неподалік Верхомлі. Під час руху потяга за маршрутом з рейок зійшли шість порожніх вантажних вагонів.

#PILNE: Przed stacją Wierchomla Wielka przy DW-971 wykoleił się pociąg towarowy z pustymi wagonami, część z nich wpadła do rzeki Poprad.



film. 112malopolska pic.twitter.com/lRQC9OFDEU – Remiza.pl (@remizacompl) July 17, 2026

Через аварію перевізники POLREGIO та PKP Intercity PDP запровадили автобусне сполучення для пасажирів на ділянці Новий Сонч – Криниця-Здруй.

Наразі фахівці встановлюють причини сходження вагонів із рейок. Інформації про постраждалих поки не надходило.

У Британії 19 червня зіткнулися два пасажирських поїзди, внаслідок чого машиніст одного з них загинув, десятки пасажирів отримали травми різної тяжкості.

А у Мюнхені зійшов з рейок та впав з мосту вантажний потяг, внаслідок аварії загинула одна людина.