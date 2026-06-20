В Британии в столкновении двух поездов погиб машинист, десятки людей пострадали
Новости — Суббота, 20 июня 2026, 14:16 —
В Британии столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего машинист одного из них погиб, десятки пассажиров получили травмы различной тяжести.
Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".
Авария произошла вечером в пятницу возле города Бедфорд, недалеко от Кембриджа. Пассажирский поезд из Корби врезался в хвост другого пассажирского поезда, остановившегося на том же пути. От силы удара один вагон сошел с рельсов.
Погиб машинист поезда, 11 человек получили очень тяжелые травмы, еще 22 – серьезные травмы, и 56 – незначительные, сообщили в региональной службе "скорой помощи" по итогам спасательной операции. К ней были привлечены более 20 бригад экстренной медицинской помощи и шесть "скорых"-вертолетов.
Министр транспорта пообещал тщательное расследование причин несчастного случая.
Король Чарльз III через спикера Букингемского дворца выразил соболезнования пострадавшим и семье погибшего.
В Мюнхене ночью сошел с рельсов и упал с моста грузовой поезд, в результате аварии погиб один человек.
Ранее на этой неделе в Испании из-за пожара останавливали скоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и Барселоной.