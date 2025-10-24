Трамп остановил торговые переговоры с Канадой в ответ на информационную кампанию

Президент США Дональд Трамп приостановил торговые переговоры с Канадой после того, как ему не понравился использованный в информационной кампании аргумент с мнением о тарифах президента США Рональда Рейгана.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

Трамп в четверг заявил, что приостанавливает торговые переговоры с Канадой. Поводом стал один из месседжей информационной кампании, которую запустил премьер канадской провинции Онтарио Доу Форд. В видеоролике есть фрагмент обращения президента США Рональда Рейгана в 1987 году, где он предостерегает от торговых войн.

"Высокие тарифы неизбежно приводят к ответным мерам других стран, это запускает ожесточенные торговые войны. Затем происходит худшее. Рынки сокращаются и обваливаются, закрываются бизнесы и предприятия, миллионы людей теряют работу", – говорит он во фрагменте.

Трамп в своей социальной сети Truth Social обвинил Канаду в "вмешательстве" в ожидаемое решение Верховного суда о том, имел ли американский президент достаточные полномочия для применения масштабных тарифов.

"Тарифы очень важны для национальной безопасности и экономики США. Учитывая их вопиющее поведение, все торговые переговоры с Канадой отныне прекращаются", – написал Трамп, выделив последнее предложение заглавными буквами.

Трамп в сентябре объявил 35-процентные тарифы на весь импорт из Канады, исключив продукцию, которая охватывалась соглашением между США, Канадой и Мексикой 2020 года.

Премьер Канады Марк Карни за последний месяц неоднократно ездил в Вашингтон на торговые переговоры.

Ранее Канада пошла на многочисленные уступки США, в частности отменила некоторые контртарифы и отказалась от налога на цифровые услуги, направленного против американских технологических компаний.