Из-за сильной жары во Франции за неделю погибло почти 3 тысячи человек

За период сильной жары в конце июня во французском регионе Иль-де-Франс умерли почти 3 тысячи человек, что более чем вдвое превышает обычный уровень смертности.

Об этом пишет Le Monde со ссылкой на данные Национального агентства общественного здравоохранения Франции, передает "Европейская правда"

Число смертей превысило ожидаемый в обычных условиях показатель на 122%. По данным агентства, в течение недели в регионе умерли около 3 тысяч человек.

"В регионе Иль-де-Франс был зафиксирован очень высокий уровень избыточной смертности [в период с 22 по 28 июня] на фоне жары. Разница между ожидаемым и фактическим количеством смертей составила 122%, или 1 565 смертей", – говорится в заявлении Национального агентства общественного здравоохранения Франции.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна переживает самые масштабные лесные пожары со времён Второй мировой войны, а также предупредил, что нынешнее лето будет "тяжелым".

Недавно около 1000 местных жителей и туристов были эвакуированы в районе города Фонтебло, расположенного к югу от Парижа, из-за масштабного лесного пожара.