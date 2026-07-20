Украина обновила правила органического производства в соответствии с нормами ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4921-IX "О государственном регулировании органического производства, оборота и маркировки органической продукции", который обновляет правила функционирования рынка органической продукции в соответствии со стандартами ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия, пишет "Европейская правда".

Закон имплементирует нормы европейского законодательства, определяющие современные подходы к органическому производству, контролю и маркировке продукции.

Новая модель предусматривает распределение функций: сертификационные органы проводят плановые проверки операторов, тогда как государство контролирует их деятельность через систему надзора и аудитов. Такой подход соответствует практике ЕС и позволяет снизить административную нагрузку на бизнес.

Для бизнеса это означает более простой выход на рынок ЕС, меньше бюрократических барьеров и проверок при экспорте, а также рост доверия к украинской органической продукции со стороны международных партнеров.

Производители получат возможность повышать цену благодаря подтвержденному качеству и "органичности", а мелкие фермеры – работать в кооперативах и проходить групповую сертификацию.

Кроме того, закон открывает новые возможности для развития смежных направлений, в частности переработки и органической аквакультуры.

Документ является частью выполнения обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС и переговорного процесса по разделу 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий".

"Принятие этого закона – важный шаг к обновлению правил функционирования рынка органической продукции и укреплению доверия к украинской органике на международных рынках. Он также создает новые возможности для производства продукции с более высокой добавленной стоимостью и обеспечивает мелким производителям возможность работать в органическом сегменте на равных условиях", – подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Реализация закона будет способствовать развитию сельских территорий, созданию новых рабочих мест, а также переходу к устойчивому агропроизводству в соответствии с принципами Европейского зеленого курса.

Напомним, в октябре прошлого года страны ЕС приняли условия нового торгового соглашения с Украиной, которое должно заменить "торговый безвиз", срок действия которого истек в июне.

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