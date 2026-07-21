Испанию накрыла новая волна жары: температура превысит 40°C

Волна жары, обрушившаяся на Испанию со вторника, заставила семь автономных сообществ – Андалусию, Арагон, Балеарские острова, Кастилию-Ла-Манчу, Каталонию, регион Мурсия и Валенсийское сообщество – находиться под "оранжевым" уровнем опасности из-за максимальных температур, которые могут достичь или превысить 41°C.

Об этом сообщает EFE, информирует "Европейская правда".

Как сообщает Aemet, в Андалусии оранжевое предупреждение действует в провинциях Альмерия, Кордова, Гранада и Хаэн из-за высоких температур в диапазоне 40–41 градус, тогда как в остальной части региона действует желтое предупреждение (низкий уровень опасности) из-за температур от 36 до 38 градусов.

На северо-востоке полуострова во всем автономном сообществе Арагон, а также в провинциях Ллейда и Таррагона (Каталония) еще на один день продлено действие оранжевого уровня опасности из-за максимальных температур, которые поднимутся до 37 и 39 градусов.

В Средиземноморье регион Мурсия и провинция Валенсия (Валенсийское автономное сообщество) находятся в оранжевой зоне из-за жары, где максимальная температура поднимется до 40–41 градуса, тогда как на Балеарских островах оранжевое предупреждение об удушающей жаре будет касаться только острова Майорка, где прогнозируется температура до 39 градусов.

Кастилия-Ла-Манча в основном остается в "оранжевой" зоне из-за высоких температур, которые наиболее ощутимы в провинциях Альбасете, Сьюдад-Реаль и Куэнка, где максимальная температура достигает 40 градусов, тогда как остальная территория автономного сообщества остается в "желтой" зоне из-за температур от 34 до 38 градусов.

В Мадридском автономном сообществе и автономном городе Сеута объявлен желтый уровень опасности из-за жары с максимальными показателями от 36 до 38 градусов.

Ранее стало известно, что лесной пожар к северу от столицы Испании Мадрида, продолжающийся с 16 июля, опустошил уже 26 тысяч гектаров и до сих пор продолжает распространяться.

В то же время на месте другого пожара в Сарагосе ситуация улучшается.