Пожар в испанской Сарагосе уничтожил 15 тысяч гектаров
Новости — Воскресенье, 19 июля 2026, 17:47 —
Пожар в испанской провинции Сарагоса, продолжающийся с среды, уничтожил более 15 тысяч гектаров территории.
[ИСТОЧНИК]Об этом сообщает EFE, пишет "Европейская правда".
По состоянию на воскресенье пожар в муниципалитете Орес в провинции Сарагоса опустошил более 15 тысяч гектаров.
На данный момент распространение огня удалось замедлить. В течение дня пожарные команды сосредоточились на том, чтобы усилить контроль за периметром пожара, протяженность которого достигает 80 километров, и предотвратить повторное разгорание.
За ситуацией в пяти населенных пунктах, где объявлена эвакуация, следит Гражданская гвардия.
Пожар в Оресе остается одним из двух опасных пожаров на территории Испании – помимо пожара к северу от Мадрида. По последним данным, он уже охватил 13 тысяч гектаров, из района пожара эвакуировали около 800 человек.
Ранее стало известно, что почти все 13 погибших в лесном пожаре в Лос-Гальярдосе оказались иностранцами.