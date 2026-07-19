Пожар в испанской Сарагосе уничтожил 15 тысяч гектаров

Пожар в испанской провинции Сарагоса, продолжающийся с среды, уничтожил более 15 тысяч гектаров территории.

[ИСТОЧНИК]Об этом сообщает EFE, пишет "Европейская правда".

По состоянию на воскресенье пожар в муниципалитете Орес в провинции Сарагоса опустошил более 15 тысяч гектаров.

На данный момент распространение огня удалось замедлить. В течение дня пожарные команды сосредоточились на том, чтобы усилить контроль за периметром пожара, протяженность которого достигает 80 километров, и предотвратить повторное разгорание.

За ситуацией в пяти населенных пунктах, где объявлена эвакуация, следит Гражданская гвардия.

Пожар в Оресе остается одним из двух опасных пожаров на территории Испании – помимо пожара к северу от Мадрида. По последним данным, он уже охватил 13 тысяч гектаров, из района пожара эвакуировали около 800 человек.

Ранее стало известно, что почти все 13 погибших в лесном пожаре в Лос-Гальярдосе оказались иностранцами.