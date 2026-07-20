Лесной пожар под Мадридом уже уничтожил 26 тысяч гектаров
Новости — Понедельник, 20 июля 2026, 15:24 —
Лесной пожар к северу от столицы Испании Мадрида, продолжающийся с 16 июля, уже уничтожил 26 тысяч гектаров и по-прежнему продолжает распространяться.
Об этом сообщают ряд испанских СМИ, в том числе Antena3, пишет "Европейская правда".
Пожар в районе города Гвадалахара, расположенного к северу от Мадрида, охватил около 26 тысяч гектаров территории и привел к эвакуации 28 населенных пунктов, в общей сложности около 1200 человек. Недавно распоряжение об эвакуации было объявлено еще для трех муниципалитетов.
Периметр пожара достиг 120 километров, расширившись за ночь еще на 10 км. Из-за пожара закрыты несколько местных дорог, на десятке других частично ограничено движение.
Глава региона Кастилия-Ла-Манча заявил, что пожар уже стал рекордным для региона.
Прогноз погоды неблагоприятный, со второй половины дня условия работы пожарных могут вновь осложниться.
В то же время на месте другого пожара в Сарагосе ситуация улучшается, к концу дня его могут объявить взятым под контроль.
Ранее стало известно, что почти все 13 погибших в лесном пожаре в Лос-Гальярдосе оказались иностранцами.