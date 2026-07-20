Лесной пожар под Мадридом уже уничтожил 26 тысяч гектаров

Лесной пожар к северу от столицы Испании Мадрида, продолжающийся с 16 июля, уже уничтожил 26 тысяч гектаров и по-прежнему продолжает распространяться.

Об этом сообщают ряд испанских СМИ, в том числе Antena3, пишет "Европейская правда".

Пожар в районе города Гвадалахара, расположенного к северу от Мадрида, охватил около 26 тысяч гектаров территории и привел к эвакуации 28 населенных пунктов, в общей сложности около 1200 человек. Недавно распоряжение об эвакуации было объявлено еще для трех муниципалитетов.

Периметр пожара достиг 120 километров, расширившись за ночь еще на 10 км. Из-за пожара закрыты несколько местных дорог, на десятке других частично ограничено движение.

Глава региона Кастилия-Ла-Манча заявил, что пожар уже стал рекордным для региона.

Прогноз погоды неблагоприятный, со второй половины дня условия работы пожарных могут вновь осложниться.

В то же время на месте другого пожара в Сарагосе ситуация улучшается, к концу дня его могут объявить взятым под контроль.

Ранее стало известно, что почти все 13 погибших в лесном пожаре в Лос-Гальярдосе оказались иностранцами.