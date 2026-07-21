Іспанію накрила нова хвиля спеки: температура перевищить 40 градусів

Хвиля спеки, яка з вівторка накрила Іспанію, змусила сім автономних спільнот – Андалусію, Арагон, Балеарські острови, Кастилію-Ла-Манчу, Каталонію, регіон Мурсія та Валенсійську спільноту – перебувати під "помаранчевим" рівнем небезпеки через максимальні температури, які можуть сягнути або перевищити 41°C.

Про це повідомляє EFE, інформує "Європейська правда".

Як повідомляє Aemet, в Андалусії помаранчеве попередження діє в провінціях Альмерія, Кордова, Гранада та Хаен через високі температури в діапазоні 40–41 градусів, тоді як у решті регіону діє жовте попередження (низький рівень небезпеки) через температури від 36 до 38 градусів.

На північному сході півострова у всій автономній спільноті Арагон, а також у провінціях Ллейда та Таррагона (Каталонія) ще на один день продовжено дію помаранчевого рівня небезпеки через максимальні температури, які піднімуться до 37 та 39 градусів.

У регіонах Середземномор'я регіон Мурсія та провінція Валенсія (Валенсійська автономна спільнота) перебувають у помаранчевій зоні через спеку, де максимальна температура підніметься до 40–41 градуса. На Балеарських островах помаранчеве попередження про задушливу спеку стосуватиметься лише острова Майорка, де прогнозується температура до 39 градусів.

Кастилія-Ла-Манча здебільшого залишається в "помаранчевій" зоні через високі температури, які найбільше відчуваються в провінціях Альбасете, Сьюдад-Реаль та Куенка, де максимальна температура сягає 40 градусів, тоді як решта території автономної спільноти перебуває в "жовтій" зоні через температури від 34 до 38 градусів.

У Мадридській автономній спільноті та автономному місті Сеута оголошено жовтий рівень небезпеки через спеку з максимальними показниками від 36 до 38 градусів.

Раніше стало відомо, що лісова пожежа північніше столиці Іспанії Мадрида, що триває з 16 липня, спустошила вже 26 тисяч гектарів і досі продовжує поширюватися.

Водночас на місці іншої пожежі у Сарагосі ситуація покращується.