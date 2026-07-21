Мелони требует выяснить правду о смерти задержанного в Болонье

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во вторник призвала провести полное расследование обстоятельств смерти мужчины во время задержания полицией в Болонье, одновременно осудив антиполицейские протесты, переросшие в насилие.

Мелони опубликовала заявление в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Абдеррахим Факир, уроженец Марокко, умер в воскресенье во время задержания полицией. Правоохранителей вызвали для вмешательства в ситуацию с мужчиной, который вел себя агрессивно и наносил ущерб автомобилю.

"Крайне важно, чтобы ответственность была установлена с максимальной тщательностью. Правду нужно выяснить должным образом, без предубеждений и без поблажек к кому бы то ни было", – написала Мелони в социальной сети X.

Однако она также осудила насилие в отношении полиции во время протеста в центре Болоньи, который состоялся в понедельник. В результате беспорядков, по данным полицейского профсоюза COISP, 56 правоохранителей получили ранения. Демонстрация переросла в насилие, когда группа протестующих бросала в полицию петарды, бутылки и стулья, на что правоохранители ответили слезоточивым газом и водометами.

"Те, кто решил использовать этот инцидент как повод для разрушения города, нападений на правоохранителей и распространения насилия… не искали правды: они искали конфронтации", – заявила Мелони.

На видео последних минут жизни Факира видно, как он лежит лицом вниз на земле, а двое полицейских его удерживают. Слышно, как он зовет на помощь и говорит, что не может дышать, после чего его движения постепенно прекращаются.

Прокуратура начала расследование, что вновь актуализировало в Италии дискуссию о применении полицией силы во время задержаний и вызвало сравнения с прошлыми случаями, которые привели к многолетним судебным разбирательствам и призывам к реформам.

Напомним, осенью прошлого года Италию всколыхнули масштабные протесты в поддержку палестинцев.