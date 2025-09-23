Италию всколыхнули масштабные протесты в поддержку палестинцев

Протестующие, выступающие против израильской операции в секторе Газы, столкнулись с полицией в итальянском Милане и других городах, а десятки тысяч людей вышли на марш в Риме.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как пишет агентство, полиция в бронежилетах применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих на центральном вокзале в Милане.

Протестующие, некоторые из которых были одеты в черное, а другие махали палестинскими флагами, разбили окно на вокзале и бросали стулья в полицию во время столкновений.

Фото: Reuters

Более 10 человек были арестованы в Милане, а около 60 полицейских получили синяки или более серьезные травмы во время столкновений.

Протесты были частью общенациональной забастовки, объявленной профсоюзами.

В порту Венеции полиция применила водометы, чтобы разогнать демонстрации. Работники также устроили протесты в портах городов Генуя, Ливорно и Триест.

Докеры (портовые грузчики) заявляют, что стремятся предотвратить использование Италии в качестве перевалочного пункта для перевозки оружия и других поставок в Израиль.

Также протестующие остановили движение на автомагистрали вблизи города Болонья, прежде чем их разогнали водометами, а в Риме десятки тысяч людей собрались у главного железнодорожного вокзала перед маршем, который заблокировал главную кольцевую дорогу.

Фото: Reuters

В Неаполе произошли столкновения с полицией, когда толпа силой прорвалась на главный железнодорожный вокзал. Некоторые из протестующих ненадолго вышли на пути, что привело к задержкам в движении поездов.

Премьер-министр Джорджа Мелони осудила события в Милане.

"(Это было) насилие и разрушения, которые не имеют ничего общего с солидарностью и не изменят жизнь людей в Газе ни на йоту, но будут иметь конкретные последствия для итальянских граждан, которые в результате будут страдать и платить за ущерб, причиненный этими хулиганами", – заявила она.

Фото: Reuters

Стоит отметить, что в воскресенье, 21 сентября, о признании государственности Палестины заявили Великобритания, Канада и Австралия. Португалия и еще почти десять государств должны сделать это в ближайшие дни.

Это произошло на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа после израильского наступления и удара Израиля по Катару, направленного против руководства ХАМАС.

Министерство иностранных дел Израиля резко раскритиковало заявление Великобритании и нескольких других стран о признании Государства Палестина в воскресенье.

А президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании "группы доноров для Палестины".