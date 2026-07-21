Мелоні вимагає з’ясувати істину щодо смерті затриманого в Болоньї

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні у вівторок закликала провести повне розслідування обставин смерті чоловіка під час затримання поліцією в Болоньї, одночасно засудивши антиполіцейські протести, які переросли в насильство.

Мелоні розмістила заяву у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда".

Абдеррахім Факір, уродженець Марокко, помер у неділю під час затримання поліцією. Правоохоронців викликали для втручання у ситуацію з чоловіком, який поводився агресивно та завдавав шкоди автомобілю.

"Вкрай важливо, щоб відповідальність була встановлена з максимальною ретельністю. Правду треба з’ясувати належно, без упереджень і без поблажливості до будь-кого", – написала Мелоні у соцмережі X.

Однак вона також засудила насильство проти поліції під час протесту в центрі Болоньї, який відбувся у понеділок. У результаті заворушень, за даними поліцейської профспілки COISP, 56 правоохоронців отримали поранення. Демонстрація переросла у насильство, коли група протестувальників кидала у поліцію петарди, пляшки та стільці, на що правоохоронці відповіли сльозогінним газом та водометами.

"Ті, хто вирішив використати цей інцидент як привід для руйнування міста, нападів на правоохоронців та поширення насильства… не шукали правди: вони шукали конфронтації", – заявила Мелоні.

На відео останніх хвилин життя Факіра видно, як він лежить обличчям донизу на землі, а двоє поліцейських його утримують. Чутно, як він кличе на допомогу і каже, що не може дихати, після чого його рухи поступово припиняються.

Прокуратура розпочала розслідування, що знову розпалило в Італії дискусію щодо застосування поліцією сили під час затримань та викликало порівняння з минулими випадками, які призвели до багаторічних судових розглядів та закликів до реформ.

Нагадаємо, торік восени Італію сколихнули масштабні протести на підтримку палестинців.