Глава МИД Франции: миссия поддержания безопасности судоходства в Ормузском проливе готова

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на фоне подписания США и Ираном мирного соглашения заявил, что миссия для поддержания безопасности судоходства в Ормузском проливе фактически готова к развертыванию.

Об этом он сказал в эфире Franceinfo, пишет "Европейская правда".

Барро говорит, что организованная под инициативой Франции и Великобритании миссия для поддержания безопасности судоходства в Ормузском проливе фактически готова начинать работу, как только для этого сформируются все предпосылки.

"Она готова к очень быстрому развертыванию – но в конкретных обстоятельствах: в условиях успокоения ситуации, с чисто „оборонительной" логикой и независимо от сторон конфликта", – сказал Жан-Ноэль Барро.

Рамочное соглашение-меморандум между США и Ираном, подписанное 17 июня, предусматривает окончательное открытие Ормузского пролива через 30 дней.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ становится основой для наработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение следующих 60 дней.

Также США сообщили, что снимают морскую блокаду с иранских портов.

Перед этим в администрации Трампа в устной форме раскрыли текст подписанного с Ираном документа.

Часть республиканцев в Сенате открыто критикуют условия соглашения.