Сибига приветствовал согласование 21-го пакета санкций ЕС против России

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал согласование в ЕС 21-го пакета санкций против России, до принятия которого остался последний шаг.

Как сообщает "Европейская правда", он опубликовал это заявление в своём X.

Сибига написал, что приветствует согласование 21-го пакета санкций ЕС против России с дополнительными ограничениями в сферах энергетики, торговли и финансов.

I welcome today's agreement on the EU's 21st sanctions package against Russia which introduces additional restrictive measures in energy, trade and finances.



I particularly welcome the first steps toward formally banning Russian combatants from entering the EU. Those who fight,… – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 23, 2026

"Особенно приветствую первые шаги к официальному запрету на въезд российских комбатантов в ЕС. Те, кто воюет, способствует, оправдывает или извлекает выгоду из российской агрессии, не должны пользоваться свободами, безопасностью и ценностями, которые они стремятся уничтожить", – отметил глава МИД.

Он призвал и в дальнейшем усиливать санкционное давление на Россию и закрывать "лазейки" для обхода санкций.

Утром в четверг 21-й пакет санкций наконец удалось согласовать на уровне послов ЕС – после того, как его принятие блокировали отдельные страны по разным причинам, последней из которых была Греция.

Пакет должен быть утвержден во второй половине дня 23 июля в письменной форме.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас сообщила его детали.