Сибіга привітав погодження 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга привітав погодження у ЄС 21-го пакета санкцій проти Росії, до ухвалення якого залишається останній крок.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Сибіга написав, що вітає погодження 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії з додатковими обмеженнями у сферах енергетики, торгівлі й фінансів.

I welcome today's agreement on the EU's 21st sanctions package against Russia which introduces additional restrictive measures in energy, trade and finances.



I particularly welcome the first steps toward formally banning Russian combatants from entering the EU. Those who fight,… – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 23, 2026

"Особливо вітаю перші кроки до офіційної заборони російським воякам в’їжджати до ЄС. Ті, хто воюють, уможливлюють, виправдовують або мають вигоду з російської агресії, не повинні насолоджуватися свободами, безпекою і цінностями, які вони прагнуть знищити", – зазначив очільник МЗС.

Він закликав надалі посилювати санкційний тиск на Росію і закривати "лазівки" обходу санкцій.

Вранці у четвер 21-й пакет санкцій нарешті вдалося погодити на рівні послів ЄС – після блокування його ухвалення окремими країнами з різних причин, останньою з яких була Греція.

Пакет має бути затверджений у другій половині дня 23 липня за письмовою процедурою.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас повідомила його деталі.