Сибіга привітав погодження 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії
Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга привітав погодження у ЄС 21-го пакета санкцій проти Росії, до ухвалення якого залишається останній крок.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.
Сибіга написав, що вітає погодження 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії з додатковими обмеженнями у сферах енергетики, торгівлі й фінансів.
I welcome today's agreement on the EU's 21st sanctions package against Russia which introduces additional restrictive measures in energy, trade and finances.
I particularly welcome the first steps toward formally banning Russian combatants from entering the EU. Those who fight,…– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 23, 2026
"Особливо вітаю перші кроки до офіційної заборони російським воякам в’їжджати до ЄС. Ті, хто воюють, уможливлюють, виправдовують або мають вигоду з російської агресії, не повинні насолоджуватися свободами, безпекою і цінностями, які вони прагнуть знищити", – зазначив очільник МЗС.
Він закликав надалі посилювати санкційний тиск на Росію і закривати "лазівки" обходу санкцій.
Вранці у четвер 21-й пакет санкцій нарешті вдалося погодити на рівні послів ЄС – після блокування його ухвалення окремими країнами з різних причин, останньою з яких була Греція.
Пакет має бути затверджений у другій половині дня 23 липня за письмовою процедурою.
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас повідомила його деталі.