Испания откладывает вывод из эксплуатации F-18 из-за нехватки боевых самолетов

В связи с провалом программы по созданию истребителя FCAS и отсутствием доступных альтернатив последнего поколения Испания в настоящее время вынуждена продлить срок эксплуатации своего парка самолетов F-18.

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

На этой неделе Мадрид поручил гиганту оборонной и технологической отрасли Indra разработать новые испытательные стенды для авионики, чтобы обеспечить продление срока эксплуатации более 60 самолетов четвертого поколения.

Этот шаг является частью решения министерства обороны постепенно продлевать срок службы истребителей до 2040 года. К тому времени они будут летать уже более пяти десятилетий.

"Это не более чем временные меры", – отметил Энрике Наварро Гиль, независимый консультант по вопросам обороны, специализирующийся на аэрокосмическом секторе.

Как сообщил консультант изданию Euractiv, с 2022 года Испания заказала 45 истребителей Eurofighter четвёртого поколения моделей Halcón I и Halcón II, которые будут поставляться постепенно в течение следующих 10 лет. Однако, поскольку альтернативы программе FCAS пока нет, Испания сталкивается со сложной стратегической ситуацией.

"Согласно прогнозам на 2040 год, после вывода из эксплуатации самолетов F-18 у ВВС останется лишь один тип истребителей – с поступлением более новых Eurofighter", – отметил он.

Традиционно испанские вооруженные силы всегда эксплуатировали одновременно две модели истребителей с разными характеристиками, чтобы обеспечить оперативный резерв.

Однако такой отсроченный вывод из эксплуатации влечет за собой дополнительные экономические затраты.

В февральском ответе парламенту на вопрос от ультраправой партии Vox правительство отметило, что этот процесс "потребует адаптации системы технического обслуживания", чтобы гарантировать "как боеготовность, так и безопасность при соответствующем уровне ресурсов на техническое обслуживание".

Как указано в документе, это "приведет к удлинению сроков технического обслуживания, а сами работы станут более затратными и сложными".

Однако, как отметил Наварро, на производство Eurofighter последнего поколения – тех, которые выходят за пределы четвертого поколения, – могут уйти годы.

Одним из вариантов могли бы стать американские стелс-истребители F-35. Однако, согласно сообщению El País, в прошлом году Испания "приостановила" закупку этих самолетов, стремясь отдать приоритет европейской оборонной промышленности.

В результате Министерство обороны, возглавляемое Маргаритой Роблес, лишилось единственного доступного на данный момент самолета, обладающего необходимыми характеристиками для замены самолетов Harrier испанского флота – единственных, способных к вертикальному взлету, – которые будут выведены из эксплуатации к 2032 году.

Другие европейские страны, такие как Италия и Германия, выбрали F-35 для своих ВВС. Это усиливает предположение о том, что напряженные отношения между премьер-министром Испании Педро Санчесом и президентом США Дональдом Трампом частично стали причиной этого решения.

Решение Мадрида может иметь "огромные последствия для безопасности", заявил Наварро, поскольку оно оставляет Испанию со значительным стратегическим пробелом.

Напомним, в июне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его правительство ищет новых партнеров после провала совместного франко-германского проекта по разработке истребителя.

По данным СМИ, Германия рассматривает Испанию и Швецию в качестве альтернативы для проекта без участия Франции. Другим вариантом может стать присоединение к проекту GCAP, в котором участвуют Великобритания, Италия и Япония.