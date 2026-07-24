Іспанія відкладає виведення з експлуатації F-18 через нестачу бойових літаків

У зв’язку з провалом програми створення винищувача FCAS та відсутністю доступних альтернатив останнього покоління Іспанія зараз змушена продовжити термін експлуатації свого парку літаків F-18.

Про це йдеться у публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Цього тижня Мадрид доручив гіганту оборонної та технологічної галузі Indra розробити нові випробувальні стенди для авіоніки, щоб забезпечити продовження терміну експлуатації понад 60 літаків четвертого покоління.

Цей крок є частиною рішення міністерства оборони поступово продовжувати термін служби винищувачів до 2040 року. До того часу вони будуть літати вже понад п’ять десятиліть.

"Це не більше ніж тимчасові заходи", – зазначив Енріке Наварро Гіль, незалежний консультант з питань оборони, що спеціалізується на аерокосмічному секторі.

Як повідомив консультант виданню Euractiv, з 2022 року Іспанія замовила 45 винищувачів Eurofighter четвертого покоління моделей Halcón I та Halcón II, які постачатимуться поступово протягом наступних 10 років. Однак, оскільки альтернативи програмі FCAS поки що немає, країна стикається зі складною стратегічною ситуацією.

"Згідно з прогнозами на 2040 рік, після виведення з експлуатації літаків F-18 у ВПС залишиться лише один тип винищувачів – з надходженням новіших Eurofighter", – зазначив він.

Традиційно іспанські збройні сили завжди експлуатували одночасно дві моделі винищувачів з різними характеристиками, щоб забезпечити оперативний резерв.

Однак таке відстрочене виведення з експлуатації тягне за собою додаткові економічні витрати.

У лютневій відповіді парламенту на запитання від ультраправої партії Vox уряд зазначив, що цей процес "вимагатиме адаптації системи технічного обслуговування", щоб гарантувати "як боєготовність, так і безпеку при відповідному рівні ресурсів на технічне обслуговування".

Як зазначено в документі, це "призведе до подовження термінів технічного обслуговування, а самі роботи стануть більш витратними та складними".

Однак, як зазначив Наварро, на виробництво Eurofighter останнього покоління – тих, що виходять за межі четвертого покоління, – можуть піти роки.

Один з варіантів могли б стати американські стелс-винищувачі F-35. Однак, згідно з інформацією El País, минулого року Іспанія "призупинила" закупівлю цих літаків, прагнучи надати пріоритет європейській оборонній промисловості.

У результаті Міністерство оборони, очолюване Маргаритою Роблес, втратило єдиний доступний на цей момент літак, що має необхідні характеристики для заміни літаків Harrier іспанського флоту – єдиних, здатних до вертикального зльоту, – які будуть виведені з експлуатації до 2032 року.

Інші європейські країни, такі як Італія та Німеччина, обрали F-35 для своїх ВПС. Це підсилює припущення про те, що напружені відносини між прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом і президентом США Дональдом Трампом частково стали причиною цього рішення.

Рішення Мадрида може мати "величезні наслідки для безпеки", заявив Наварро, оскільки воно залишає Іспанію зі значною стратегічною прогалиною.

Нагадаємо, у червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його уряд шукає нових партнерів після провалу спільного французько-німецького проєкту з розробки винищувача.

За даними ЗМІ, Німеччина розглядає Іспанію та Швецію як альтернативу для проєкту без Франції. Іншим варіантом може бути приєднання до проєкту GCAP, в якому беруть участь Велика Британія, Італія та Японія.