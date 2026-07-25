Премьер Франции о лесных пожарах: такого масштаба мы ещё не видели

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что лесные пожары, бушующие на территории страны этим летом, достигли невиданного масштаба.

Об этом глава французского правительства написал в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Лекорню заявил, что на данный момент из регионов Жиронда и Ланды, расположенных недалеко от Бордо, где на этой неделе впервые вспыхнули лесные пожары, было эвакуировано более 141 тысячи человек.

"Пожары, бушующие в нашей стране, достигли беспрецедентного масштаба", – добавил он.

По словам французского премьера, в Жиронде пожарные столкнулись с конвективным пожаром: это пожар, который создает собственные ветры, ускоряет свое распространение и может резко менять направление.

"Специалисты по гражданской защите еще никогда не сталкивались с подобным явлением", – отметил Лекорню.

Он также указал, что принял решение мобилизовать все необходимые ресурсы.

В частности, по словам Лекорню, более 500 военнослужащих уже задействованы на месте. Уже завтра к ним присоединятся около пятнадцати дополнительных взводов.

Медицинская служба вооружённых сил также будет мобилизована для оказания медицинской помощи наиболее уязвимым группам населения.

Будут развернуты 8 новых подразделений мобильных сил полиции и жандармерии для содействия эвакуации.

Префектура проведет реквизицию строительного оборудования и средств общественного транспорта, необходимых для доставки подкрепления в Жиронду и обеспечения продолжения эвакуационных операций.

Кроме того, в Жиронду будет доставлено 1,5 миллиона масок FFP2 для защиты задействованного персонала и населения, подвергающегося воздействию вредного для здоровья дыма.

Напомним, в соседней Испании из-за пожаров вокруг Мадрида в регионе объявили чрезвычайное положение, эвакуироваться пришлось около 10 тысячам человек. Самый масштабный пожар к северу от столицы опустошил более 30 гектаров.