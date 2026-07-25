В Испании уже 80 тысяч человек эвакуированы или ограничены в передвижении из-за лесных пожаров

В Испании из-за лесных пожаров уже 80 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома или получили распоряжение не выходить из дома.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Масштабные лесные пожары в окрестностях Мадрида и в провинции Авила к западу от столицы, по последним данным, привели к эвакуации или ограничению передвижения для 80 тысяч человек.

В частности, в окрестностях Мадрида эвакуировано 35 тысяч человек, ограничены в передвижении – 20 тысяч. Пришлось эвакуировать, в том числе, жителей муниципалитета Сенисьентос, где до сих пор находился передовой координационный пункт спасательных служб.

Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям создает объединенное командование для участия в борьбе с обоими пожарами.

Жителям столичного региона в районах вокруг пожаров посоветовали не выходить из дома из-за плохого качества воздуха или же пользоваться респираторами FFP2. Мадрид окутан серым смогом.

Claudio Álvarez

Испанские чиновники называют этот пожар худшим в истории региона.

Nuestros compañeros del Servicio Aéreo con sus imágenes nos guían en estos momentos 🗺️📍



Los equipos de drones y helicópteros de la #GuardiaCivil tienen unas enormes capacidades en la vigilancia e investigación 🔎 de incendios



Son fundamentales en la determinación del alcance… pic.twitter.com/uyZC7VMVXU – Guardia Civil (@guardiacivil) July 25, 2026

За два дня до этого из-за пожаров вокруг Мадрида в регионе объявили чрезвычайное положение.

Франция из-за лесных пожаров объявила эвакуацию в окрестностях южного города Бордо. До этого из-за масштабного пожара эвакуировали целый полуостров на юго-западе, где находилось много туристов.