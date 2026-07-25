Италия осудила обстрел РФ Херсона, разрушивший бывшее здание её дипмиссии

Италия осудила утренний обстрел Россией Херсона, в результате которого вновь погибли люди и серьезно пострадало историческое здание, которое более 100 лет назад было итальянским консульством.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовало посольство Италии в Украине.

В посольстве отметили, что утренний российский обстрел Херсона привел к гибели одного человека, двое получили серьезные ранения, а также получило повреждения историческое здание, в котором в 1906–1918 годах размещалось итальянское консульство.

Посол Карло Формоза выразил соболезнования в связи с последствиями обстрела и подчеркнул, что Италия осуждает действия РФ, которые ежедневно приводят к гибели мирных жителей и разрушению культурного наследия.

"Ценное здание попало под удар и загорелось. Оно является не только примером стиля Art Nouveau начала XX века, но и символом давней дружбы между Италией и Украиной… Мы продолжаем поддерживать Украину в стремлении к справедливому и устойчивому миру", – отметил посол.

Накануне, 24 июля, удары КАБами по Славянску разрушили в том числе здание почетного консульства Латвии.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что предложит новые санкции против РФ после ударов по Славянску, а также по Киевской области 24 июля.