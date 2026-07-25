Італія засудила обстріл РФ Херсона, що зруйнував колишню будівлю її дипмісії

Італія засудила ранковий обстріл Росією Херсона, внаслідок якого знову загинули люди і серйозно постраждала історична будівля, що понад 100 років тому була італійським консульством.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікувало посольство Італії в Україні.

У посольстві зазначили, що ранковий російський обстріл Херсона спричинив загибель однієї людини, двоє серйозно постраждали і також зазнала руйнувань історична будівля, де у 1906-1918 роках розміщувалося італійське консульство.

Посол Карло Формоза висловив співчуття у зв'язку з наслідками обстрілу та наголосив, що Італія засуджує дії РФ, які щоденно призводять до загибелі цивільних і спричиняють руйнування культурної спадщини.

"Цінна будівля зазнала влучання і загорілася. Вона є свідком не лише Art Nouveau початку ХХ сторіччя, але й символом тривалої дружби між Італією і Україною… Ми продовжуємо підтримувати Україну у прагненні справедливого й сталого миру", – зазначив посол.

Напередодні, 24 липня, удари КАБами по Слов’янську зруйнували у тому числі будівлю почесного консульства Латвії.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що запропонує нові санкції проти РФ після ударів по Слов’янську, а також по Київській області 24 липня.