Новый посол Франции отправляется в Украину и записал обращение на украинском

Новый посол Франции в Украине Брис Рокфей готовится приступить к работе и по этому случаю записал обращение на украинском языке.

Как сообщает "Европейская правда", его обращение 25 июля опубликовали на страницах французского посольства в социальных сетях.

На страницах посольства Франции опубликовали обращение Бриса Рокфея из Парижа, подписав его "По дороге в Украину".

"Прежде чем отправиться в Киев, хотел бы представиться вам отсюда, из здания МИД на набережной Орсе, где несколько дней назад находился президент Зеленский для участия во встрече "коалиции решительных", – отметил Рокфей.

Он рассказал, что в течение последних трех лет неоднократно бывал в Украине в качестве директора департамента континентальной Европы в Министерстве Европы и иностранных дел во время официальных визитов и на этой должности активно участвовал в работе, связанной с поддержкой Украины по многим направлениям.

"Я буду продолжать работать по всем этим направлениям в качестве нового посла Франции в Украине вместе со всей командой посольства", – добавил он.

Рокфей был назначен новым послом Франции в Украине указом президента Эммануэля Макрона 13 июля.

До этого дипмиссию Франции в Киеве в течение трех лет возглавлял Гаэль Весье. Он возвращается в Париж и возглавит Центр кризисной поддержки Министерства Европы и иностранных дел.

Работу в Украине завершает также посол Германии Гайко Томс. Издание Spiegel сообщало, что на смену Томсу на посту посла в Украине избрали дипломата Бориса Руге из штаб-квартиры НАТО.