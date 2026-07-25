Новый посол Франции отправляется в Украину и записал обращение на украинском
Новости — Суббота, 25 июля 2026, 20:13 —
Новый посол Франции в Украине Брис Рокфей готовится приступить к работе и по этому случаю записал обращение на украинском языке.
Как сообщает "Европейская правда", его обращение 25 июля опубликовали на страницах французского посольства в социальных сетях.
На страницах посольства Франции опубликовали обращение Бриса Рокфея из Парижа, подписав его "По дороге в Украину".
"Прежде чем отправиться в Киев, хотел бы представиться вам отсюда, из здания МИД на набережной Орсе, где несколько дней назад находился президент Зеленский для участия во встрече "коалиции решительных", – отметил Рокфей.
Он рассказал, что в течение последних трех лет неоднократно бывал в Украине в качестве директора департамента континентальной Европы в Министерстве Европы и иностранных дел во время официальных визитов и на этой должности активно участвовал в работе, связанной с поддержкой Украины по многим направлениям.
"Я буду продолжать работать по всем этим направлениям в качестве нового посла Франции в Украине вместе со всей командой посольства", – добавил он.
Рокфей был назначен новым послом Франции в Украине указом президента Эммануэля Макрона 13 июля.
До этого дипмиссию Франции в Киеве в течение трех лет возглавлял Гаэль Весье. Он возвращается в Париж и возглавит Центр кризисной поддержки Министерства Европы и иностранных дел.
Работу в Украине завершает также посол Германии Гайко Томс. Издание Spiegel сообщало, что на смену Томсу на посту посла в Украине избрали дипломата Бориса Руге из штаб-квартиры НАТО.