Посол Германии завершает работу в Украине

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с послом Германии Хайко Томсом, который завершает свою дипломатическую миссию в Украине.

Об этом Сибига написал в социальной сети Facebook, сообщает "Европейская правда".

Сибига подчеркнул, что за последние годы двусторонние отношения Украины и Германии достигли беспрецедентного уровня. Особенно важным шагом стало проведение первого заседания украинско-германских межправительственных консультаций на уровне лидеров и переход отношений в статус стратегического партнерства.

"Мы высоко ценим личный вклад Хайко Томса в укрепление сотрудничества между Украиной и Германией в один из самых сложных периодов нашей истории", – написал глава МИД.

Он поблагодарил Германию за её лидерскую роль в политической, военной, энергетической и гуманитарной поддержке Украины и отметил ведущую роль Берлина в создании "антибаллистической коалиции".

Отдельно Сибига выразил благодарность Германии за активную поддержку продвижения Украины на пути к членству в Европейском Союзе, в частности за содействие открытию шестого переговорного кластера "Внешние отношения".

"Пожелал Хайко Томсу успехов в дальнейшей дипломатической деятельности. Искренне благодарен Германии за неизменную солидарность с Украиной и украинским народом", – написал Сибига.

Ожидается, что Томс возглавит посольство Германии в Испании.

Томс приступил к работе в Украине лишь в прошлом году, после того как немецкое правительство назначило Мартина Йегера, бывшего послом в Киеве, на должность главы Федеральной разведывательной службы (BND).

Издание Spiegel сообщало, что на смену Томсу на посту посла в Украине избрали дипломата Бориса Руге из штаб-квартиры НАТО.

Читайте майское интервью Хайко Томса "Европейской правде".