Во Франции туристам не рекомендуют посещать охваченные пожарами регионы

Во Франции рекомендуют туристам воздержаться от поездок в Новую Аквитанию, в частности в ее департамент Жиронда, где продолжают бушевать масштабные лесные пожары.

Об этом заявила префект Новой Аквитании и Жиронды Софи Брокас, ее цитирует BFMTV, передает "Европейская правда".

Брокас призвала туристов не приезжать в Жиронду, "по крайней мере, пока ситуация не будет взята под контроль".

"Я призываю туристов, которые уже находятся здесь, рассмотреть возможность поездки в другое место", – добавила чиновница.

Префект также отметила, что эвакуированные из Жиронды не смогут вернуться домой, пока пожар не будет локализован.

Брокас отметила, что пожар, который сейчас бушует в департаменте, является "непредсказуемым явлением". Она описала его как "сочетание огня, грозы и ветра".

"Это явление происходит преимущественно в конце дня и ночью, возникает неожиданно и имеет непредсказуемые последствия. Учитывая все эти неопределенности, борьба с ним становится еще сложнее", – уточнила она.

Французские власти сообщили в воскресенье, 26 июля, что 220 000 человек были эвакуированы из района крупного лесного пожара, бушующего на юго-западе страны и в настоящее время угрожающего городу Бордо.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж обратился с просьбой об активации Механизма гражданской защиты Европейского Союза в связи с пожарами, охватившими страну.

Лесные пожары продолжаются также в Испании. 24 июля из-за пожаров вокруг Мадрида в регионе объявили чрезвычайное положение.