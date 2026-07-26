В Румынии сообщили о третьем подряд сбивании дрона, нарушившего границы страны

Президент Румынии Никушор Дан заявил о новом сбивании дрона над территорией страны – это третий подобный инцидент за последние три дня.

Об этом Дан написал в X, передает "Европейская правда".

"Сегодня утром, в 10:13, самолет F-16 румынских ВВС сбил новый дрон над территориальными водами Румынии в районе Сулина–Килия", – сообщил президент Румынии.

Он поблагодарил румынских пилотов и наземные экипажи за профессионализм, мужество и эффективность, с которыми они выполняют свои задачи.

Он также напомнил, что, согласно расследованию, проведенному Генеральной прокуратурой, сбитый в пятницу утром дрон относится к типу "Шахед", который используется Российской Федерацией в войне против Украины.

Расследования в отношении дронов, сбитых в субботу и воскресенье, продолжаются.

"Дипломатический протест Румынии в адрес Российской Федерации будет основан на результатах этих расследований", – отметил Никушор Дан.

"Недопустимо и нетерпимо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое одновременно является воздушным пространством НАТО и Европейского Союза. Такие действия неприемлемы, и мы относимся к ним со всей серьезностью вместе с нашими союзниками", – подчеркнул он.

Напомним, президент Румынии Никушор Дан ранее сообщил, что 25 июля около 08:30 по местному времени в 10 км к западу от города Сфинту-Георге сбили вражеский дрон.

В Министерстве обороны впоследствии уточнили, что этот дрон сбил тот же пилот, который в пятницу сбил другой дрон.

Речь идет об инциденте 24 июля, когда румынские военные впервые сбили с истребителя дрон, проникший вглубь территории страны.

Румынские военные чиновники сообщили, что сбитый дрон визуально идентифицировали как аппарат типа "Шахед".