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Румыния отзывает своего посла в РФ для консультаций и вышлет российского дипломата

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Новости — Понедельник, 27 июля 2026, 16:31 — Мария Емец

Румыния после серии случаев вторжения дронов "Шахед" на свою территорию объявила о решении отозвать своего посла в России для консультаций, а также выслать российского дипломата.

Как сообщает "Европейская правда", об этом 27 июля объявили в МИД Румынии.

В Министерстве иностранных дел Румынии заявили после вызова российского посла, что выразили ему протест в связи с тремя днями подряд нарушений воздушного пространства страны российскими дронами и показали обломки одного из них, который официально идентифицировали как российский.

Уламки збитого БпЛА типу
Обломки сбитого БпЛА типа "Шахед", из Facebook МИД Румынии

"На встрече румынская сторона выразила решительный протест против этих противоправных и безответственных действий и четко указала, кто несет ответственность за инциденты. Было подчеркнуто, что продолжающиеся нарушения РФ воздушного пространства Румынии, которое также является воздушным пространством НАТО и ЕС, абсолютно неприемлемы… Россия несет исключительную ответственность за все эти серьезные инциденты и ухудшение ситуации с безопасностью в регионе", – заявили в МИД.

Кроме того, послу РФ сообщили о решении выслать одного из сотрудников посольства.

"Румынская сторона уведомила его о том, что присутствие одного из членов российской дипмиссии в Бухаресте признано неприемлемым, он должен покинуть территорию Румынии в течение пяти дней", – говорится в заявлении.

Кроме того, Румыния отзывает своего посла в России в Бухарест для консультаций.

"Румыния продолжит тесно координировать свои действия с союзниками и партнерами в НАТО и ЕС и решительно настроена принимать все необходимые меры для защиты своей национальной безопасности и своих граждан", – добавили в МИД Румынии.

Напомним, 26 июля Румыния третий день подряд сбила с истребителя дрон, нарушивший воздушное пространство.

Первое боевое применение авиации над Румынией для сбивания такого БПЛА – который, как впоследствии подтвердили, был аппаратом типа "Шахед" – произошло 24 июля.

Этому предшествовали многочисленные инциденты, когда российские беспилотники залетали на территорию Румынии и падали там, в основном в приграничной зоне над Дунаем – во время российских атак, направленных на украинские порты.

Самый серьёзный инцидент произошёл в конце мая, когда "Шахед" долетел до приграничного города Галац и врезался в верхний этаж многоэтажного дома, нанеся значительные разрушения.

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