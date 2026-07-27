Румыния отзывает своего посла в РФ для консультаций и вышлет российского дипломата

Румыния после серии случаев вторжения дронов "Шахед" на свою территорию объявила о решении отозвать своего посла в России для консультаций, а также выслать российского дипломата.

Как сообщает "Европейская правда", об этом 27 июля объявили в МИД Румынии.

В Министерстве иностранных дел Румынии заявили после вызова российского посла, что выразили ему протест в связи с тремя днями подряд нарушений воздушного пространства страны российскими дронами и показали обломки одного из них, который официально идентифицировали как российский.

Обломки сбитого БпЛА типа "Шахед", из Facebook МИД Румынии

"На встрече румынская сторона выразила решительный протест против этих противоправных и безответственных действий и четко указала, кто несет ответственность за инциденты. Было подчеркнуто, что продолжающиеся нарушения РФ воздушного пространства Румынии, которое также является воздушным пространством НАТО и ЕС, абсолютно неприемлемы… Россия несет исключительную ответственность за все эти серьезные инциденты и ухудшение ситуации с безопасностью в регионе", – заявили в МИД.

Кроме того, послу РФ сообщили о решении выслать одного из сотрудников посольства.

"Румынская сторона уведомила его о том, что присутствие одного из членов российской дипмиссии в Бухаресте признано неприемлемым, он должен покинуть территорию Румынии в течение пяти дней", – говорится в заявлении.

Кроме того, Румыния отзывает своего посла в России в Бухарест для консультаций.

"Румыния продолжит тесно координировать свои действия с союзниками и партнерами в НАТО и ЕС и решительно настроена принимать все необходимые меры для защиты своей национальной безопасности и своих граждан", – добавили в МИД Румынии.

Напомним, 26 июля Румыния третий день подряд сбила с истребителя дрон, нарушивший воздушное пространство.

Первое боевое применение авиации над Румынией для сбивания такого БПЛА – который, как впоследствии подтвердили, был аппаратом типа "Шахед" – произошло 24 июля.

Этому предшествовали многочисленные инциденты, когда российские беспилотники залетали на территорию Румынии и падали там, в основном в приграничной зоне над Дунаем – во время российских атак, направленных на украинские порты.

Самый серьёзный инцидент произошёл в конце мая, когда "Шахед" долетел до приграничного города Галац и врезался в верхний этаж многоэтажного дома, нанеся значительные разрушения.

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