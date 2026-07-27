Зеленский показал кадры первой встречи с Бернемом на базе ВМС

Президент Украины Владимир Зеленский и новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем провели первую встречу на авианосце, на британской базе ВМС в Портсмуте.

Об этом он сообщил в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский опубликовал кадры встречи с Бернемом, отметив, что она состоялась на военно-морской базе в Портсмуте.

"Сегодня на авианосце Королевских ВМС HMS Queen Elizabeth состоялась первая встреча с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Мы очень ценим, что визит именно нашей команды в Великобританию стал первым с момента вступления Энди Бернема в должность. Это важный сигнал поддержки, и премьер-министр заверил, что она остается неизменной", – рассказал Зеленский.

По его словам, в центре разговора были вопросы обороны.

Portsmouth Naval Base, United Kingdom. Today, aboard the Royal Navy aircraft carrier HMS Queen Elizabeth, UK Prime Minister Andy Burnham @andyburnham and I had our first meeting. We greatly appreciate that our team is the first to visit the United Kingdom since Andy Burnham took… pic.twitter.com/BxJZiHRnSE – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 27, 2026

"Для Украины важно, чтобы и в небе, и на море было достаточно возможностей защищать жизни. Также говорили о развитии совместного оборонного производства. Благодарен Великобритании за сегодняшнее решение предоставить Украине технологии РЭБ для защиты украинских дронов. Это точно пригодится на поле боя. Вместе мы можем сделать еще больше в сфере дронов и других технологий", – отметил президент.

Он также сообщил, что пригласил Энди Бернема в Украину.

Зеленский прибыл в Великобританию днем 27 июля. Неофициально сообщалось, что во время визита президента Украины Энди Бернем намерен объявить о передаче технологии Stone Cloak, направленной на вывод из строя российских средств ПВО.