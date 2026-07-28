Немецкие ультраправые продолжают лидировать в опросах перед земельными выборами

Опросы перед выборами в нескольких федеральных землях Германии подтверждают преимущество ультраправой партии "Альтернатива для Германии" над другими политическими силами.

Об этом свидетельствуют результаты опроса RTL/ntv, пишет "Европейская правда".

Согласно опросу, рейтинг одобрения "Альтернативы для Германии" составляет 27%. В то же время правящий блок ХДС/ХСС отстает от ультраправой партии, набрав 21%.

Третье место в рейтинге занимают "Зеленые" с 16% поддержки.

За Левую партию проголосовали 13% респондентов. Таким образом, "левые" обогнали Социал-демократическую партию Германии, входящую в правительственную коалицию и получившую 12% поддержки.

Опрос был проведен за несколько недель до выборов в земельные парламенты Саксонии-Ангальт, Мекленбурга-Передней Померании и Берлина, на которых могут победить ультраправые.

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония-Ангальт Свен Шульце призвал как можно скорее прекратить кадровые дебаты в правящем блоке ХДС/ХСС, чтобы не навредить предвыборной кампании в местный парламент.

Его призыв прозвучал на фоне кадровых перестановок в правительстве канцлера Фридриха Мерца после того, как Йенс Шпан был вынужден уйти в отставку с поста председателя фракции ХДС/ХСС из-за скандала, связанного с тем, что он воспользовался услугами суррогатной матери в США.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": "Детские проблемы" команды Мерца: как перестановки в правительстве вызвали кризис в Германии