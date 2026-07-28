Німецькі ультраправі продовжують лідирувати в опитуваннях перед земельними виборами

Опитування перед виборами у кількох федеральних землях Німеччини підтверджують перевагу ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" над іншими політсилами.

Про це свідчать результати барометра RTL/ntv, пише "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, рейтинг схвалення "Альтернативи для Німеччини" становить 27%. Водночас керівний блок ХДС/ХСС відстає від ультраправої партії, набравши 21%.

Третє місце у рейтингу посідають "Зелені" з 16% підтримки.

За Ліву партію проголосували 13% респондентів. Таким чином "ліві" обігнали Соціал-демократичну партію Німеччини, яка входить до урядової коаліції та отримала 12% підтримки.

Опитування провели за кілька тижнів до виборів до земельних парламентів у Саксонії-Ангальт, Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні, на яких можуть перемогти ультраправі.

Прем’єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія-Ангальт Свен Шульце закликав якнайшвидше припинити кадрові дебати в керівному блоці ХДС/ХСС, щоб не зашкодити передвиборчій кампанії до місцевого парламенту.

Його заклик пролунав на тлі кадрових змін в уряді канцлера Фрідріха Мерца після того, як Єнс Шпан був змушений піти у відставку з посади голови фракції ХДС/ХСС через скандал, пов’язаний з тим, що він скористався послугами сурогатної матері у США.

Більше про це читайте у статті "Європейської правди": "Дитячі проблеми" команди Мерца: як перестановки в уряді запустили кризу в Німеччині