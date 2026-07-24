Мерц объявил о перестановках в правительстве и заявил, что это не конец

В пятницу утром канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о перестановках в правительстве, которые он решил провести после отставки Йенса Шпана с поста главы фракции ХДС/ХСС в связи со скандалом, связанным с суррогатным материнством.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Карстен Линнеманн, который до этого занимал пост генерального секретаря Христианско-демократического союза Мерца, сменит Нину Варкен на посту министра здравоохранения. Тем временем Варкен станет новым руководителем аппарата канцлера. Пока что непонятно, кто станет преемником Линнеманна.

На пресс-конференции также присутствовал Филипп Амтор в качестве нового государственного министра Мерца – министра, ответственного за управление отношениями правительства с 16 федеральными землями. О намерении назначить Амтора ранее сообщала деловая газета Handelsblatt.

Мерц заявил, что в ближайшее время объявит о дальнейших изменениях в составе правительства. Эти решения займут "еще несколько дней, а может, и больше времени", отметил он.

Немецкий таблоид Bild отдельно сообщил, что Фриц Гюнцлер заменит Патрика Шнидера на посту министра транспорта, хотя Мерц не комментировал это назначение во время своей пресс-конференции в пятницу утром.

Ранее стало известно, что Торстен Фрай покидает руководство канцелярией канцлера и станет лидером парламентской фракции ХДС/ХСС вместо Йенса Шпана.

Шпан ушел в отставку в субботу после рождения ребенка от суррогатной матери в Соединенных Штатах, что противоречит позиции его собственной партии, выступающей против суррогатного материнства. Шпана в свое время считали потенциальным соперником Мерца.

Обозреватели отмечают, что Мерц воспользовался отставкой Шпана и провел перестановки, чтобы улучшить положение своего крайне непопулярного правительства накануне региональных выборов осенью, на которых ультраправая партия "Альтернатива для Германии" может получить своего первого земельного премьер-министра.

Опросы в Германии подтверждают, что "Альтернатива для Германии" остаётся самой популярной партией на федеральном уровне и продолжает опережать правящий блок.