В Германии призвали блок Мерца остановить кадровые дебаты, чтобы не навредить выборам

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт Свен Шульце требует как можно скорее прекратить кадровые дебаты в правящем блоке ХДС/ХСС, чтобы не навредить предвыборной кампании в местный парламент.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В Саксонии-Анхальт 6 сентября запланированы выборы в земельный парламент. По данным опроса Insa, ультраправая "Альтернатива для Германии" набирает 41%, в то время как правящая партия ХДС – всего 24%. Считается, что "АдГ" может даже получить большинство в ландтаге.

По словам Шульце, из-за кадровых политических споров на федеральном уровне местным политикам "действительно почти невозможно сосредоточиться на проблемах региона, стоя у предвыборной палатки". Поэтому он настаивает на том, чтобы кадровые перестановки и дебаты вокруг них были окончательно завершены уже в понедельник.

В обед канцлер и председатель ХДС Фридрих Мерц после заседаний руководящих органов своей партии планирует представить нового генерального секретаря ХДС.

На прошлой неделе было принято решение, что глава ведомства федерального канцлера Торстен Фрай станет преемником Йенса Шпана, который ушел в отставку с поста председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге.

Нынешняя министр здравоохранения Нина Варкен должна возглавить канцелярию канцлера, а бывший генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн станет её преемником.

В воскресенье стало известно, что Мерц назначил новым министром транспорта Штеффена Бильгера, который до этого занимал должность ответственного секретаря фракции.

Увольнение предыдущего министра транспорта Патрика Шнидера вызвало волну жесткой критики внутри ХДС.

Правительство Мерца переживает кадровые изменения после того, как Йенс Шпан был вынужден уйти в отставку с поста председателя фракции из-за скандала, связанного с тем, что он воспользовался услугами суррогатной матери в США.