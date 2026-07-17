Почему запрет ультраправых "друзей РФ" в Европе не противоречит принципам демократии

Один из главных уроков политических катастроф XX века кажется парадоксальным: демократиям для своей защиты порой приходится прибегать к мерам, которые на первый взгляд выглядят недемократическими.

Этот, казалось бы, неразрешимый парадокс вновь стал актуальным с ростом популярности ультраправых популистских партий.

Об угрозе со стороны ультраправых партий, склоняющихся к авторитаризму, и о том, как демократии должны им противодействовать, читайте в статье профессора политологии Принстонского университета Яна-Вернера Мюллера Демократия должна защищаться: почему запрет ультраправых партий оправдан. Далее – краткое изложение статьи.

Возьмем для примера ультраправую партию "Альтернатива для Германии".

Существуют веские основания для ее полного запрета.

Это объясняется угрозой, которую "Альтернатива для Германии" ("АдГ") представляет для конституционного строя Германии.

После Второй мировой войны Федеральный конституционный суд Германии запретил партию-преемницу нацистов, а впоследствии – и Коммунистическую партию Германии в 1950-х годах.

В основе этих решений лежала идея немецко-еврейского эмигранта Карла Левенштайна, который выдвинул мнение, что демократии должны ограничивать основные права тех, кто использует демократические механизмы для достижения авторитарных целей.

Однако в новейшей истории тот же суд отклонил попытку запретить малочисленную неонацистскую Национал-демократическую партию Германии (НДП, позже переименованную в Die Heimat – "Родина"), поскольку у нее не было реальных шансов прийти к власти. В то же время суд предложил законодателям внести поправки в конституцию, чтобы лишить государственного финансирования партии, официально признанные враждебными демократии.

Соответствующие поправки к Основному закону впоследствии были приняты.

В отличие от НДП, "Альтернатива для Германии" вполне может сформировать правительство в одной из восточных федеральных земель Германии уже в этом году.

Предвидя такую возможность, авторитетная группа экспертов недавно обнародовала масштабное исследование, посвящённое вопросу о том, может ли Конституционный суд одобрить запрет партии.

Многие комментаторы опасаются, что запрет партии, которая может набрать до 40% голосов в одной из восточных земель и в настоящее время возглавляет общенациональные рейтинги, фактически будет означать исключение значительной части граждан из политического процесса. Они также предупреждают, что такой запрет может окончательно разочаровать многих избирателей в демократии.

Да и позволит ультраправым выставить себя мучениками.

Опасения, что ультраправые деятели станут мучениками, являются необоснованными – ведь они уже давно представляют себя именно так. Их привычная стратегия заключается в том, чтобы убедить граждан, будто существует коварный политический истеблишмент, который угнетает их, тогда как они единственные говорят правду властям.

Иногда ту или иную политическую программу необходимо запретить, чтобы сохранить фундаментальные принципы государства: демократическое управление, верховенство права и уважение к человеческому достоинству.

Сам факт того, что ультраправой партии разрешено открыто пропагандировать антидемократические цели, наносит ущерб политической жизни страны, ведь дает гражданам понять, что такие взгляды могут быть вполне приемлемыми.

Главная задача – обеспечить существование свободной и честной политической конкуренции в долгосрочной перспективе.

Ультраправые политики, приходящие к власти – от Виктора Орбана в Венгрии и Ярослава Качиньского в Польше до Дональда Трампа в Соединенных Штатах – последовательно пытались изменить правила игры в свою пользу, хотя политическое поле должно оставаться равным для всех. Если предоставить ультраправой партии достаточно времени и власти, она, скорее всего, установит режим так называемого "конкурентного авторитаризма" – систему, в которой выборы формально проводятся, но уже не являются честными.

Именно поэтому неправильно говорить о двойных стандартах в отношении демократов и авторитаристов. Ведь одна сторона стремится сохранить политическую конкуренцию, другая – окончательно её ликвидировать.

Подробнее – в материале Яна-Вернера Мюллера, который первоначально вышел на сайте Project Syndicate, Демократия должна защищаться: почему запрет ультраправых партий оправдан.