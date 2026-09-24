В НАТО призвали к спокойствию на фоне усиления российских угроз в Европе

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что союзники усилили обмен разведывательными данными в ответ на волну диверсий и других инцидентов, вероятно, связанных с Россией, и призвал к спокойствию и уверенности на фоне угроз со стороны Москвы.

Об этом Гринкевич сказал в интервью Reuters, пишет "Европейская правда".

Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе отметил, что рост числа гибридных атак на континенте, в частности попытка атаки дроном на немецкий аэропорт "Лейпциг/Галле" и обстрел российским кораблём датского военного вертолёта сигнальными ракетами, "вызывает беспокойство".

"Но мы должны сохранять спокойствие и быть уверенными, что мы, как Альянс – самый мощный альянс в истории, – располагаем необходимыми средствами и механизмами для управления этим риском", – отметил Гринкевич.

На вопрос о риске ограниченного российского нападения на территорию НАТО он подчеркнул готовность Альянса к любому такому развитию событий, отметив, что такой сценарий является "маловероятным, но мы не можем его исключать".

Гринкевич отверг предположение о том, что правитель России Владимир Путин может увидеть возможность нанести удар по НАТО, учитывая, что США, вероятно, израсходовали значительную часть своих запасов высокоточных ракет большой дальности в войне с Ираном.

"Абсолютно нет. Ему лучше не пытаться этого сделать, пока я нахожусь в должности", – сказал он, добавив, что у НАТО есть все возможности для защиты каждого дюйма своей территории.

"Если исходить из того этапа, на котором мы сейчас находимся, и мы начнем видеть новые угрозы, я уверен, что обладаю необходимыми полномочиями, чтобы принять меры по сдерживанию любой агрессии против Альянса", – отметил Гринкевич.

Эти комментарии главнокомандующего НАТО прозвучали после того, как датская разведка предупредила, что в ближайшие месяцы Россия будет осуществлять "более частые атаки" против Запада и Альянса, "которые будут иметь для пострадавших стран более серьезные последствия, чем раньше".

Напомним, СМИ сообщили о предупреждении от ЦРУ о российском нападении с помощью дронов на Испанию, Францию или Италию.

Между тем премьер Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.