Зеленский сообщил о договоренности о поставке ракет к Patriot для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась о поставке партии ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом он сказал во время встречи с представителями и лидерами украинской общины в США, пишет "Европейская правда".

Президент заявил о новом вкладе в укрепление украинской ПВО, но не уточнил, какая страна согласилась оказать помощь.

"Мы сегодня договорились, не буду говорить с кем, о пакете ракет для систем Patriot. Важное решение, очень важное. Есть результат", – сказал президент.

Напомним, после встречи с американским президентом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп положительно относится к предоставлению лицензий на ракеты для Patriot.

Впоследствии в Государственном департаменте заявили, что США еще не приняли окончательного решения относительно предоставления Украине лицензий на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

31 июля американский президент Дональд Трамп, комментируя возможность предоставления Украине разрешения на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, заявил, что США "должны быть очень осторожными" в этом вопросе.