Украинец напал на монастырь в Польше, саммит США и Китая, ЕС требует реформ: новости дня

Найрезонансніша новина дня – громадянин України вбив священника у Польщі. І це на тлі зростання антиукраїнських настроїв в країні. Відреагували посольство України і Зеленський.

Україна отримає 3 млрд євро, а також партію ракет для Patriot.

Уряд Польщі починає розповсюджувати інструкції на випадок повітряних атак, прем’єр Литви обговорить з Польщею плани евакуації у разі російського нападу.

Все важливе і цікаве за четвер, 24 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Українець напав на монастир у Польщі

31-річний громадянин України напав з ножем на чотирьох чоловіків та одну жінку на території Ярославського абатства на вулиці Бенедиктинській в польському місті Ярослав (Підкарпатське воєводство).

В результаті нападу, який стався в четвер близько 09:30 за місцевим часом, постраждали четверо чоловіків, з них троє священників, та одна жінка. Згодом в поліції повідомили, що один священник загинув.

Нападник сьогодні в’їхав до Польщі з території Німеччини. Він прямував до прикордонного переходу в Корчовій, однак кордон не перетнув.

В українському посольстві у Польщі засудили напад і наголосили, що вважають неприпустимими будь-які прояви насильства.

"Особливо болісно, що така трагедія сталася у місці, яке має бути простором молитви та милосердя", – йдеться у заяві.

У посольстві переконані, що компетентні органи ретельно й об’єктивно встановлять усі обставини трагедії, "а винні у скоєному понесуть відповідальність відповідно до чинного законодавства".

Президент України Володимир Зеленський шокований нападом українця на монастир у Польщі.

"Шоковані цим злом. Станом на зараз відомо про загибель священника та поранення ще кількох людей. Висловлюємо найглибші співчуття родині та близьким загиблого. Усім постраждалим бажаємо якнайшвидшого одужання", – зазначив президент України.

Він підкреслив, що винний у цьому злі має понести повну відповідальність згідно із законом.

В уряді Польщі обіцяють суворе покарання для українця, який скоїв напад.

ЄС вимагає реформи

Найближчим часом Україна отримає майже 3 млрд євро після схвалення Радою ЄС восьмого чергового траншу в рамках Ukraine Facility, йдеться в заяві Ради ЄС.

"Затверджений сьогодні транш свідчить про успішне виконання Україною десяти цільових заходів. На сьогодні Україна виконала 84 із 95 цільових заходів, передбачених Планом, що становить приблизно 88% від запланованих на цей час заходів", – зазначили в Раді ЄС.

В Євросоюзі наголошують, що Україна має здійснювати реформи для продовження виплат.

"Ми продовжуємо нагадувати про важливість збереження динаміки реформ", – заявив речник Європейської комісії Балаж Уйварі.

Ракети для Patriot

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками та лідерами української громади у США заявив, що Україна домовилася про постачання партії ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

"Ми сьогодні домовилися, не буду казати із ким, про пакет ракет для систем Patriot. Важливе рішення, дуже важливе. Є результат", – сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський перебуває у Нью-Йорк, куди прибув на Генасамблею ООН і переговори з президентом США Дональдом Трампом та іншими світовими лідерами.

Саміт США-Китай

У вівторок ввечері під час зустрічі з Трампом президент України попросив свого американського колегу під час переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном закликати його вплинути на очільника Кремля Владіміра Путіна задля завершення війни або принаймні деескалації.

Він також зазначив, що серед можливих кроків для деескалації йдеться, зокрема, про енергетику та зерно.

23 вересня, коли в Україні був вечір, президент США Дональд Трамп особисто зустрів лідера Китаю у Нью-Йорку. Це перший візит Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів за 11 років.

Літак Сі зустріли пишною церемонією, яка включала червоний килим, по боках якого стояли американські військовослужбовці, військовий проліт двох бомбардувальників B-1, а також підняття прапорів та виконання національних гімнів обох країн.

Запрошення Путіна на G20

Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що правитель РФ Владімір Путін відвідає саміт лідерів G20, який відбудеться в Маямі у грудні цього року.

Президент Володимир Зеленський вважає, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.

Він заявив, що Київ підтримає такий формат зустрічі, якщо щодо нього буде відповідна домовленість.

Федеральний уряд Німеччини "взяв до відома" запрошення США, адресоване кремлівському правителю Владіміру Путіну на саміт G20, який відбудеться в грудні в Маямі.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив занепокоєння через те, що Сполучені Штати запросили російського правителя Владіміра Путіна на саміт.

"На мою думку, це моє побоювання, але так мені підказує й мій досвід, що наразі, на цьому етапі, Росія може сприйняти це скоріше як заохочення до продовження своєї агресивної політики, і саме цього я побоююся. Я боюся будь-якої форми виправдання російської агресії проти України", – наголосив польський прем’єр.

Неформальна лідерка французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен підтримує рішення президента США Дональда Трампа запросити правителя Росії Владіміра Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі.

"Будь-які ініціативи, спрямовані на припинення цієї різанини (війни в Україні. – Ред.), вітаються", – сказала вона.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Росія "вдячна американській стороні за це запрошення".

"Ми вітаємо це запрошення, і ми визначимося, а далі опрацюємо це питання через дипломатичні канали", – сказав він.

За даними Reuters, посланець лідера Кремля Кирил Дмитрієв вирушив до США на зустріч із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.

Терор Європи дронами

Аеропорт Берліна ввечері 23 вересня призупиняв роботу через безпілотник.

У Молдову вранці 24 вересня кілька разів залітали дрони через російську атаку на Україну.

За словами президентки Маї Санду, і "принаймні один із них вибухнув на півночі країни".

Пізніше у районі Флорешти поліція виявила уламки дрона, який за своїми характеристиками нагадує "Герберу", а також був оснащений вбудованою камерою.

У четвер вранці у повіті Сучава в Румунії розбився дрон – місцева влада призупинила навчання у школах регіону.

За попередніми даними, дрон, який розбився в Румунії в лісі, має технічні характеристики, дещо відмінні від дронів, з якими румунські військові зіштовхувалися раніше.

"Нам відомо, що він пролітав у румунському повітряному просторі 4 хвилини, прямуючи з України. Цього разу він не пролітав через Молдову; він увійшов з півночі країни, прямо на перетині державних кордонів. Він перебував у румунському повітряному просторі 4 хвилини. Він впав у районі, де немає ризику для населення. Судячи з усього, це безпілотник із технічними характеристиками, які дещо відрізняються від тих, що ми бачили досі", – заявив виконувач обов’язків міністра оборони Раду Міруце.

Польща евакуювала пункти пропуску з Україною через атаки РФ.

А у Польщі сталася пожежа на наземній станції Starlink: влада підозрює підпал.

А винуватцем інциденту з двома вантажними потягами у Польщі, який стався на цьому тижні, виявився 12-річний хлопчик.

Загрози для Європи

El Mundo з посиланням на свої джерела повідомило, що Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США попереджає про російський напад за допомогою дронів на Іспанію, Францію або Італію.

Атаки готують саме проти Франції, Італії та Іспанії через те, що у 2027 році там пройдуть вибори і вже зараз здобувають підтримку праві політичні сили.

Головною метою операції Росії не має бути заподіяння значних руйнувань, стверджує видання.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто відкинув публікацію іспанського видання El Mundo

"Тривога, яку сьогодні вранці підняла іспанська газета… нікому не приносить користі і не має під собою жодних фактичних підстав. Ми й так живемо у складні та "напружені" часи, і нікому не потрібно ще більше підливати масла у вогонь", – наголосив він.

Данська розвідка попередила про посилення російських гібридних атак.

За їхніми даними, існує "невеликий, але зростаючий ризик того, що Росія розпочне обмежену військову атаку проти однієї або кількох країн НАТО, що межують з Росією".

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль попередив про ескалацію агресії Росії проти Європи.

Уряд Польщі починає розповсюджувати інструкції на випадок повітряних атак, прем’єр Литви обговорить з Польщею плани евакуації у разі російського нападу.

У Молдові сподіваються, що Росія не атакуватиме Дністровську ГЕС.

У НАТО закликали до спокою на тлі посилення російських загроз в Європі.

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО Європі Алексус Гринкевич заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Альянсу "критично важливі, але більш обмежені можливості".

До Латвії прибули німецькі Eurofighter: посилити безпеку під час виборів/

"Ніхто не задоволений цим"

За даними Bloomberg, прем’єр Великої Британії повідомив Зеленському, що збереже санкції проти російських мільярдерів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Euronews повідомляє, що успішні зусилля Франції щодо виключення узбецько-російського олігарха Алішера Усманова зі списку санкцій залишили гіркий післясмак серед посадовців і дипломатів у Брюсселі, які тепер побоюються створення небезпечного прецеденту.

Один із співрозмовників видання наголосив: "Ніхто не задоволений цим".

Естонія запровадила власні внутрішні санкції щодо двох російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.

Тим часом Франція оголосила про початок "нормалізації" відносин з Азербайджаном, який помилував французького громадянина Мартіна Раяна після скасування санкції ЄС проти Усманова.

А прем'єр Люксембургу захищає зусилля зі скасування санкцій ЄС проти росолігарха Фрідмана.

Україна пропонує ЄС замінити Усманова і Фрідмана у санкційному списку іншими олігархами – Владіміром Лісіним та Владіміром Потаніним, які контролюють великі компанії в металургійній та нікелевій галузях.

Рада ЄС ухвалила рішення запровадити санкції проти Ксенії Федорової, колишньої керівниці французького підрозділу російського пропагандистського телеканалу Russia Today (RT), через її участь у російській гібридній діяльності.

Латвія заборонила мовлення "Радіо Білорусь".

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