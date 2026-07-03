В Литве предлагают конфисковывать электросамокаты и велосипеды у нарушителей

В литовском Сейме зарегистрирован законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность владельцев мощных электросамокатов и электровелосипедов, если их транспортные средства не зарегистрированы и не застрахованы в соответствии с требованиями закона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как указано в проекте закона, у нарушителей такой транспорт могут даже конфисковать.

Инициаторы законопроекта отмечают, что некоторые транспортные средства не соответствуют требованиям безопасности, не могут быть зарегистрированы и не имеют права участвовать в дорожном движении. Однако фактически ответственность за их использование в дорожном движении не предусмотрена.

"Следует отметить, что в последнее время на дорогах всё чаще появляются транспортные средства, которые внешне похожи на электрические средства микромобильности или мопеды, но их мощность и (или) скорость превышают характеристики таких транспортных средств. На незарегистрированных транспортных средствах передвигаются по тротуарам и велодорожкам на высокой скорости, создавая угрозу для пешеходов и детей-велосипедистов", – говорится в пояснительной записке к законопроекту, зарегистрированному депутатом Алгимантасом Радвилой.

Поэтому предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях нормой, согласно которой за участие в дорожном движении на незарегистрированном транспортном средстве, по своей конструкции похожем на электросамокат или мопед, но не соответствующее установленным законом техническим характеристикам и не подлежащее классификации как средство микромобильности или мопед, будет налагаться штраф в размере от 50 до 100 евро.

За повторное нарушение штраф составит от 150 до 200 евро.

Предлагается, чтобы закон вступил в силу с 1 ноября 2026 года.

Кроме того, в литовском Сейме зарегистрированы поправки, предлагающие разрешить останавливать электросамокаты, электровелосипеды и другие средства микромобильности не только полиции, но и уполномоченным сотрудникам муниципалитетов. Они также смогут выписывать штрафы за нарушения.

"В настоящее время контроль за дорожным движением и применение административной ответственности в отношении этих участников дорожного движения фактически осуществляет только полиция, возможности которой ограничены. Поэтому значительная часть нарушений остается незафиксированной, а нарушители – безнаказанными", – отмечают инициаторы законопроекта.

В начале мая греческий министр по вопросам защиты граждан Михалис Хрисохоидис объявил о планах ввести регулирование использования электросамокатов в ответ на ряд зарегистрированных ДТП, в которых фигурировали преимущественно несовершеннолетние.

Между тем власти Португалии объявили о "безжалостных" мерах по борьбе с нарушителями правил дорожного движения.