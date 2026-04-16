В Португалии объявили о "безжалостных" мерах по борьбе с нарушителями ПДД

Власти Португалии объявили о "безжалостных" мерах по борьбе с нарушителями правил дорожного движения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Как отмечается, уровень аварийности и смертности в стране – заметно выше, чем в среднем по Европе. Только с начала этого года произошло более 44 тысяч ДТП, жертвами которых стали 146 человек, а 641 получил тяжелые травмы.

Последней каплей стала "трагическая Пасха": 5 апреля в авариях погибли сразу 20 человек, в одном случае – целая семья.

При этом 55% смертельных случаев происходят на городских дорогах – это европейский антирекорд.

В целом, из каждого миллиона португальцев 58 человек гибнут в ДТП (в среднем по ЕС – 45).

Глава МВД Португалии Луиш Невеш отметил, что количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях растет прежде всего из-за человеческого фактора: превышение скорости, вождение в нетрезвом состоянии, "недостаточная воспитанность" и просто преступное поведение за рулем.

В правительстве называют сложившуюся ситуацию национальной бедой.

Прежде всего правительство намерено заметно ужесточить наказания для нарушителей-рецидивистов, увеличить штрафы и продлить сроки их взыскания, чтобы они не "терялись" в бюрократической волоките.

МВД намерено установить на дорогах большое количество камер контроля скорости, прежде всего на известных аварийных участках.

Полицейских и жандармов ждет больше работы: "Больше остановок и досмотров, без предупреждения, без уведомления. Кто-то скажет, что это охота за штрафами. Пусть говорят: если водитель ничего не нарушал, штрафовать его никто не будет", – рассказал глава МВД.

В правительстве намерены уже до конца года принять и новые Правила дорожного движения – правда, пока о конкретном содержании изменений в ПДД ничего не сообщается.

Напомним, в феврале 2024 года Европарламент в первом чтении одобрил проект по ужесточению ответственности для водителей-нарушителей на уровне ЕС.

Также сообщалось, что в Италии планируют отказаться от рассылки фотографий с камер контроля скорости из соображений конфиденциальности.