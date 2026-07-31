Трамп дает заднюю по Patriot, беседа Зеленский-Венс, миграционный кризис в ЕС: новости дня

У Польщі підтвердили, що на території Люблінського воєводства впала російська ракета і вручили послу Росії ноту протесту.

Зеленський підписав Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною, а українські рятувальники вранці 31 липня вирушили до Франції гасити лісові пожежі.

Серед головних тем дня – рекордний прорив мігрантів до ЄС.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 31 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Трамп дає задню по Patriot

Американський президент Дональд Трамп в інтерв’ю Financial Times заявив, що "не впевнений", чи надасть Вашингтон Україні ліцензію на виробництво ракет до Patriot та зазначив, що ще "розглядає це питання".

На початку липня на полях саміту НАТО президент США сказав українському лідеру Володимиру Зеленському, що Штати нададуть Україні право виготовляти Patriot.

Пізніше Трамп пояснив, що США "мають бути дуже обережними" у цьому питанні.

"Знаєте, є люди, які можуть передати цю технологію, і вони колись можуть обернутися проти вас. Знаєте, це цілком можливо. Якщо подивитися на історію воєн, таке траплялося кілька разів за останні роки, правда? Тож ми маємо бути дуже обережними", – застеріг глава Білого дому.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

31 липня він "отримав дзвінок" від Джей Ді Венса та натякнув, що ключовою темою розмови були ракети-перехоплювачі до ЗРК Patriot.

"Домовилися, що наші команди будуть на зв’язку і опрацюють усе, що сьогодні обговорили. Дякую Сполученим Штатам за підтримку України та наших людей", – додав президент.

Видання The Atlantic дізналося, що під час закритих переговорів у Білому домі 28 липня президент Володимир Зеленський попросив надати Україні дозвіл використовувати систему Starlink на території Росії для ураження пускових установок балістичних ракет.

Ця ідея, про яку раніше не повідомлялося, пропонує США шлях для уникнення постачання Україні ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

В ході зустрічі в Білому домі Трамп нібито сказав своєму українському колезі, що розгляне ці прохання, але не вказав, чи погодиться на них зрештою, як повідомив один із посадовців.

Тим часом у Польщі кажуть, що Україна надала "конкретну пропозицію" щодо передачі МіГ-29.

Щодо вибуху ракети РФ у Польщі

У Польщі підтвердили, що на території Люблінського воєводства впала російська ракета Х-101.

"Ці попередні заходи з огляду залишків, виявлених на місці події, дозволили нам уже зробити категоричні висновки щодо того, з яким об’єктом ми мали справу", – сказав речник окружної прокуратури в Любліні Марчин Козак.

За його словами, підтверджено, що це була російська крилата ракета Х-101, виготовлена у другому кварталі 2026 року на одному з заводів у Московській області.

Посол Росії в Польщі Георгій Міхно, якого викликали до польського Міністерства закордонних справ через падіння російської ракети на Люблінщині, отримав ноту протесту.

Польська сторона висловила послу засудження дій Росії та закликала Москву припинити діяльність, "яка становить загрозу для життя та безпеки поляків і польок, а також несе ризик катастрофи в авіаційному русі".

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш 31 липня під час виступу у Сеймі щодо інциденту з російською ракетою звинуватив опозицію у тому, що вона тепер вважає ворогом Україну, а не Росію.

Сьогодні стало відомо, що польські F-16 перехопили російський літак над Балтійським морем, а італійські війська перейняли місію НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

У Польщі затримали жінку, яка вдарила таксиста-українця.

Різне щодо України

Президент України Володимир Зеленський підписав Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною.

Українські рятувальники вранці 31 липня вирушили до Франції гасити лісові пожежі. Литва також відправляє пожежників та спецтехніку на допомогу Франції.

Україна й Молдова узгодили дії в умовах низького рівня води у Дністрі.

Міграційна криза в Іспанії

В Іспанії кажуть, що з Марокко до її анклаву в Африці незаконно проникли від 50 до 60 тисяч мігрантів.

Іспанський уряд заявив, що розгорне підрозділи армії для посилення безпеки у місті Сеут – своєму північноафриканському анклаві.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у п'ятницю відвідав місто Сеут, куди за останні дні з Марокко незаконно пробралися десятки тисяч мігрантів.

"Те, що відбулося вчора – це атака, це порушення територіальної цілісності Іспанії", – заявив він.

Він звинуватив у кризі мережі контрабанди людей, через яких "виникла лавина такого характеру й масштабу, який ми побачили вчора".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС посилить підтримку Іспанії у відповідь на міграційну кризу.

Держави ЄС посилюють контроль

Низка країн Європи розкритикувала Іспанію через міграційну кризу в Сеуті.

Італія та Чехія закликали закрити Шенгенську зону для Іспанії через наплив мігрантів.

Згодом стало відомо, що Рим призупиняє дію Шенгенської угоди з Іспанією.

У Фінляндії різко розкритикували Іспанію.

"Так далі не може тривати. Усі європейські країни мають підтримати пропозицію Мелоні (прем’єрка Італії – ЄП.). Країни, які не виконують своїх зобов’язань щодо захисту зовнішнього кордону, не можуть бути членами Шенгенської зони", – заявила міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.

Франція посилює контроль на кордоні з Іспанією.

Німеччина хоче продовжити прикордонний контроль. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Іспанія повинна відновити контроль над захистом зовнішнього кордону ЄС.

Данські ультраправі вимагають від прем’єрки добиватись призупинення Шенгену для Іспанії.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під тиском заяв багатьох європейських столиць про потребу взяти під контроль міграційну кризу у Сеуті зауважив, що його країна досі не входила до "найпроблемніших".

Санчес опублікував цифри з офіційної статистики прикордонного агентства ЄС Frontex з 2021 року, яка вказує, що "найдірявіші" зовнішні кордони має не Іспанія.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем висловив занепокоєння міграційною кризою в іспанському анклаві Сеута в Північній Африці та запропонувати допомогу.

Україна виявила інтенсивну російську пропагандистську кампанію по всій Європі, в якій міграційна криза в іспанському анклаві Сеута використовується з метою дестабілізації.

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