Во Франции огонь уничтожил сотни гектаров леса, продолжается масштабная борьба с пожарами

Во Франции продолжаются масштабные лесные пожары на юге страны, где из-за жары и сильных ветров ситуация резко обострилась: больше всего пострадал департамент Восточные Пиренеи.

[ИСТОЧНИК]Об этом пишет BFMTV, передает "Европейская правда".

В департаменте новый пожар за одну ночь уничтожил около 930 гектаров леса в горной местности недалеко от Тревиллаша.

На месте работают более 580 пожарных, однако из-за сложного рельефа и погодных условий огонь быстро распространяется. Эвакуацию пока не объявляли, но ситуация остается напряженной.

Южные регионы Франции находятся в состоянии повышенной пожарной опасности.

По данным метеослужбы, сразу семь департаментов – Од, Дром, Гар, Эро, Восточные Пиренеи, Воклюз и Буш-дю-Рон – объявлены зонами "очень высокого риска" возникновения пожаров. В регионе фиксируется экстремальная жара до 38–40 °C, а также сильные ветры, способствующие распространению огня.

Власти Франции заявляют, что сезон лесных пожаров в этом году начался примерно на месяц раньше, чем обычно, и уже привел к масштабным возгораниям в нескольких департаментах.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес выразил обеспокоенность развитием ситуации, отметив, что страна может столкнуться с тяжелым сезоном лесных пожаров из-за сочетания жары, засухи и ветров.

Ранее было объявлено, что с последней волной жары в конце июня во Франции могут быть связаны более 2000 "избыточных" смертей; не исключено, что эта цифра вырастет после поступления полных данных. Французские больницы срочно перестраивают работу перед новой волной жары.

В Испании с волной жары связываютоколо 1000 смертей.В Бельгии во время июньской жары количество смертей выросло на 39%.