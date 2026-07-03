Сибига в Варшаве предложил антикризисные меры для отношений с Польшей

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 3 июля на встрече в Варшаве с главой польского МИД Радославом Сикорским предложил комплекс антикризисных мер, чтобы разрядить напряженность в отношениях с Польшей.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

По словам министра, пакет антикризисных мер предусматривает начало консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, организацию встречи историков-экспертов по вопросам Второй мировой войны, которые принимали участие в польско-украинском съезде историков в мае, а также обращение к религиозным лидерам обеих стран с просьбой использовать их авторитет в двустороннем диалоге.

Как сообщил Сибига, министры отметили, что за последние полтора года был достигнут значительный прогресс в преодолении острых вопросов исторического прошлого.

"Эксгумации возобновились, а работа исторического конгресса продолжилась. Украина и в дальнейшем будет выдавать разрешения на поисковые и эксгумационные операции. Я еще раз подтвердил Радеку, что выбор названия воинской части украинскими военными не имел антипольского подтекста", – подчеркнул министр в отношении наименования воинского подразделения в честь героев УПА.

"Мы уважаем историю других и ожидаем от наших партнеров такого же отношения к нашей собственной истории и независимости", – добавил Сибига.

Также в центре внимания переговоров было сотрудничество между украинскими и польскими компаниями, в частности совместные проекты в рамках восстановления Украины, а также итоги Конференции по восстановлению в Гданьске.

Министр также поблагодарил польскую сторону за оперативное реагирование на проявления ненависти и ксенофобии в отношении украинцев в Польше.

В заключение Сибига поблагодарил Сикорского "за откровенный и конструктивный разговор".

"Наша задача как дипломатов – поддерживать диалог и задействовать весь дипломатический инструментарий для решения проблем. Пора отложить эмоции в сторону. Украина ведет экзистенциальную борьбу при поддержке наших союзников и партнеров. У нас достаточно мудрости, уроков из общей истории и политической воли, чтобы остановить аплодисменты в Москве, которая радуется росту напряженности между двумя ближайшими соседями. История нам не простит, если этот шанс будет упущен", – резюмировал Сибига.

В польском МИД сообщили, что основными темами беседы стали "необходимость ведения конструктивного диалога и деэскалация эмоций, продолжение военного сотрудничества и развитие экономического сотрудничества".

Как отметили в ведомстве, министры подчеркнули "общую волю развивать инструменты ведения исторического диалога, основанного на правде и взаимном уважении к прошлому".

"Они обратили внимание на то, что правда, уважение и память о жертвах остаются ключевыми элементами двусторонних отношений, требующими ответственного подхода. Положительным примером этого процесса является значительный прогресс в процессе эксгумации – лучший за многие годы – и выдача очередных разрешений на поисковые работы", – заявили в польском министерстве.

Кроме того, Сибига сообщил, что получил от Сикорского заверения в продолжении польской поддержки Украины в деле укрепления её обороноспособности.

Ранее СМИ сообщили, что президент Польши Кароль Навроцкий может ограничить контакты с украинским коллегой Владимиром Зеленским на фоне обострения напряженности в украинско-польских отношениях.

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