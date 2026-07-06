Великобритания перехватила два российских самолета, маневрировавших вблизи авианосца

Великобритания перехватила два российских самолета Bear F (Ту-142), которые неоднократно приближались к ударной группе британского авианосца в Норвежском море, совершая "опасные и непрофессиональные" маневры.

Об этом со ссылкой на Минобороны страны сообщает Politico, передает "Европейская правда".

2 июля российские самолеты были перехвачены и сопровождены британскими истребителями F-35, взлетевшими с авианосца HMS Prince of Wales в Норвежском море.

Отмечается, что российские Ту-142 сбросили большое количество сонобуев – устройств, которые могут выполнять функцию подводных микрофонов для обнаружения и отслеживания подводных лодок – в непосредственной близости от авианосца.

Этот шаг был сделан на фоне того, что Великобритания впервые взяла на себя командование подразделением специальных сил НАТО, которое Министерство обороны описывает как "передовой отряд" групп быстрого развертывания Альянса, "способный развернуться в любой точке мира в течение нескольких дней".

На прошлой неделе сообщалось, что суперяхта российского лидера Владимира Путина стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов проплывает вдоль побережья Норвегии, возвращаясь в Россию. Также её зафиксировали у берегов Дании.

В беседе с Politico министр обороны Дэн Джарвис отказался сказать, отслеживает ли авианосец HMS Prince of Wales это судно, но отметил, что "мы знаем, где оно находится".

"Сам факт перемещения яхты – это ещё один боевой индикатор, если использовать выражение из моего прошлого, – того, что он [Путин] находится под всё большим давлением", – добавил британский министр.

Яхта перед полномасштабным вторжением находилась на ремонте в немецком Гамбурге и вышла оттуда 7 февраля, за семнадцать дней до начала полномасштабной войны России против Украины.

В июне также сообщалось, что истребители ВВС Швеции дважды поднимались в воздух для перехвата российских самолетов над Балтийским морем.