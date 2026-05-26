Нидерланды передали Украине более 60 пикапов и беспилотные системы

Нидерланды передали Украине очередную партию военной помощи, в которую вошли более 60 пикапов Toyota Hilux, а также современные беспилотные системы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге, которая присутствовала во время загрузки техники на железнодорожные платформы и подготовки к ее отправке в Украину.

"Эти автомобили мы закупили у гражданской промышленности, после чего перекрасили в военный цвет. Все эти машины передаются Силам беспилотных систем Украины, чтобы обеспечить мобильность подразделений, работающих с дронами, как ударными, так и перехватывающими. Это лишь часть большего пакета помощи, который мы уже передали и еще передадим", – сказал полковник Симон Вуда, который с начала полномасштабного вторжения возглавляет Оперативную рабочую группу по вопросам Украины (Taskforce Ukraine) при Министерстве обороны Нидерландов.

Он также отметил, что "важно, что украинские военные получают сегодня, потому что они воюют уже сейчас".

"Поэтому скорость – это ключ. Второе – мы не просто поставляем вооружение, мы передаем способности. Если мы передаем систему вооружения, она всегда поставляется вместе с запчастями, боеприпасами, документацию переводят на украинский, а при необходимости проводится обучение", – добавил полковник.

Во время отправки также присутствовали представители трех компаний – Milrem Robotics, High Eye и Acecore Technologies, которые продемонстрировали оборудование, закупленное Министерством обороны Нидерландов для украинских военных.

Такие системы уже используются для разведки, эвакуации, логистики, поиска мин и выполнения автономных миссий.

В Минобороны Нидерландов отмечают, что беспилотные технологии стали одним из ключевых факторов современной войны, а поддержка украинских Сил беспилотных систем является стратегическим направлением двустороннего сотрудничества.

