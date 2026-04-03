Проект бального зала Трампа получил одобрение комиссии по планированию

В США федеральная комиссия по планированию одобрила планы президента Дональда Трампа по строительству бального зала в Белом доме стоимостью 400 млн долларов, заявив, что решение федерального суда о приостановлении строительства не влияет на процесс рассмотрения.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Большинство членов Национальной комиссии по планированию столицы одобрило несколько измененный проект бального зала.

Председатель комиссии Уильям Шарф отклонил жалобы относительно самого расширения Белого дома, а также выступил против "негативных комментариев", сосредоточенных на процессе сноса, дизайне интерьера и самом президенте.

Шарф также отверг любые предположения, что решение суда, которое предписывает администрации Трампа приостановить строительство без "явного разрешения Конгресса", может задержать собственное рассмотрение комиссии.

"С моей точки зрения, перед нами лежит проект. Нас попросили его рассмотреть, и это на самом деле наша работа сегодня", – сказал Шарф, отметив, что возглавляемая им комиссия не является стороной в судебном процессе.

Он добавил, что надеется, что бальный зал станет "таким же национальным достоянием, как и другие ключевые объекты Белого дома".

Ранее стало известно, что суд в США обязал приостановить строительство бального зала на месте восточного крыла Белого дома, начатое по решению президента Дональда Трампа.

Напомним, стоимость бального зала постоянно росла – от $200 млн до последней оценки Трампа в $400 млн. Сначала Трамп заявлял, что проект "не будет мешать нынешнему зданию", а потом снес все восточное крыло.

В конце 2025 года Национальный фонд охраны исторического наследия подал иск против Белого дома с требованием прекратить строительство бального зала Трампа.