Украина и Германия подписали соглашение о совместном производстве дронов BARS

Украина и Германия в кулуарах саммита НАТО подписали соглашение о реализации проекта по совместному производству беспилотных летательных аппаратов BARS.

Об этом в своем Х написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает "Европейская правда".

Соглашение подписали Сибига и министр обороны Германии Борис Писториус.

Украинский министр рассказал, что соглашение было заключено в результате совместных усилий Министерства обороны Украины и Федерального министерства обороны Германии в рамках инициативы Build with Ukraine.

"На первом этапе проекта немецкая сторона будет финансировать производство БпЛА, а вся изготовленная техника будет поставлена Вооруженным силам Украины", – добавил он.

Напомним, 7 июля премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен и президент Владимир Зеленский подписали в кулуарах саммита НАТО соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий.

В этот же день Украина также подписала соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий с Эстонией.