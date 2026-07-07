Украина и Эстония подписали соглашение о сотрудничестве в области беспилотных технологий

Украина и Эстония в кулуарах саммита НАТО в Анкаре подписали так называемый Drone Deal – соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Во время встречи в рамках саммита НАТО в Анкаре президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал подписали соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий. Михал назвал это большим шагом вперед в оборонном сотрудничестве между Эстонией и Украиной.

It was a pleasure to meet @ZelenskyyUa ahead of the #NATOAnkaraSummit.



Today we signed a landmark drone agreement. It is a major step forward in defence cooperation between Estonia and Ukraine. It strengthens Estonia's defence, creates new opportunities for our defence industry,… pic.twitter.com/xjm7WMz517 – Kristen Michal (@KristenMichalPM) July 7, 2026

"Это укрепляет оборону Эстонии, создает новые возможности для нашей оборонной промышленности и поможет нам еще эффективнее поддерживать Украину. Украина – уже не просто получатель безопасности, она становится тем, кто обеспечивает безопасность Европы", – прокомментировал премьер.

Содержание соглашения не обнародовано, однако в комментарии общественному вещателю Кристен Михал сообщил, что соглашение позволит эстонским компаниям запускать производство дронов на основе украинского опыта.

"Соглашение означает для Эстонии, что украинские знания и навыки, которые сейчас являются лучшими в мире и быстро развиваются в условиях войны, станут доступными для наших компаний. Для наших компаний это означает, что производство можно наладить в Эстонии. Украина заключает такие соглашения только со своими ближайшими друзьями", – отметил премьер.

Важнейшим элементом соглашения он назвал то, что Эстония получает доступ к уникальным знаниям и опыту, которые приобрела Украина за последнее время.

Также соглашение предусматривает возможность для Эстонии закупать продукцию украинских компаний в будущем – например, ту, которая сейчас еще находится на этапе разработки. "Там есть пункт о том, что мы планируем это сделать. Конечно, конкретные решения всегда принимаются в ходе оборонного планирования, и мы еще не договорились о деталях", – добавил Михал.

Есть также пункт о возможности совместного производства в Эстонии.

Михал пояснил, что подписание соглашения с Украиной в то же время, когда Украина заключила его с Латвией – в кулуарах саммита Северно-Балтийской восьмерки в Таллинне – было отложено по определенным техническим причинам.

На двусторонней встрече лидеров, рассказал Михал, они с Зеленским обсуждали, какими шагами Эстония и Европа могут помочь создать такую ситуацию, при которой Россия будет вынуждена идти на уступки. Также обсуждалось, как может выглядеть роль Европы в переговорном процессе между РФ и Украиной, и что Европа не должна быть просто посредником.

Кроме того, речь шла о следующей Конференции по восстановлению Украины, которую Эстония примет в январе 2027 года.

Сообщалось, что Украина надеется до конца года заключить подобные соглашения о дронах с семью странами НАТО.

29 июня Зеленский обсуждал Dron Deal с министром обороны Дании.