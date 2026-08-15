Самую высокую в Европе статую Девы Марии открыли в Польше

В субботу в Польше во время торжественного церковного богослужения была освящена гигантская статуя Девы Марии, которая стала самым большим изображением матери Иисуса в Европе – её высота превышает 55 метров.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Статуя возвышается в деревне Конотопье, недалеко от Торуни, примерно в 190 километрах к северо-западу от Варшавы.

Сама статуя имеет высоту 40,6 метра, а высота её пьедестала в форме короны составляет 15 метров.

Фигура была возведена на средства частного мецената – 75-летнего бизнесмена Романа Каркосика, одного из самых богатых людей страны.

Каркосик заработал своё состояние в сфере поставок для автомобильной промышленности, а также является одним из самых известных инвесторов на польском фондовом рынке.

Отвечая на вопрос о мотивах этого проекта, мультимиллионер сказал лишь то, что он возвел статую "в знак благодарности Марии".

Польский архитектурный портал Architektura Murator оценил стоимость строительства в эквивалент 23 млн евро.

Хотя жители Конотопа в первую очередь надеются на приток туристов и паломников, памятник также вызвал критику в польской общественной дискуссии.

Доминиканский монах Павел Гужинский назвал статую "Кинг-Конгом в поле". Священнослужитель заявил в эфире "Радио Z", что весь проект является своеобразным "танцем вокруг золотого тельца" – аллюзией на библейскую историю об идолопоклонстве.

Ранее сообщалось, что гигантская статуя Иисуса Христа, расположенная в польском городе Свебодзин, перегружает интернет. Тогда представители церкви пообещали демонтировать антенны, поскольку они могут задеть чувства верующих.