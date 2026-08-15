Самую высокую в Европе статую Девы Марии открыли в Польше
Новости — Суббота, 15 августа 2026, 17:17 —
В субботу в Польше во время торжественного церковного богослужения была освящена гигантская статуя Девы Марии, которая стала самым большим изображением матери Иисуса в Европе – её высота превышает 55 метров.
Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".
Статуя возвышается в деревне Конотопье, недалеко от Торуни, примерно в 190 километрах к северо-западу от Варшавы.
Сама статуя имеет высоту 40,6 метра, а высота её пьедестала в форме короны составляет 15 метров.
Фигура была возведена на средства частного мецената – 75-летнего бизнесмена Романа Каркосика, одного из самых богатых людей страны.
Каркосик заработал своё состояние в сфере поставок для автомобильной промышленности, а также является одним из самых известных инвесторов на польском фондовом рынке.
Отвечая на вопрос о мотивах этого проекта, мультимиллионер сказал лишь то, что он возвел статую "в знак благодарности Марии".
Польский архитектурный портал Architektura Murator оценил стоимость строительства в эквивалент 23 млн евро.
Хотя жители Конотопа в первую очередь надеются на приток туристов и паломников, памятник также вызвал критику в польской общественной дискуссии.
Доминиканский монах Павел Гужинский назвал статую "Кинг-Конгом в поле". Священнослужитель заявил в эфире "Радио Z", что весь проект является своеобразным "танцем вокруг золотого тельца" – аллюзией на библейскую историю об идолопоклонстве.
Ранее сообщалось, что гигантская статуя Иисуса Христа, расположенная в польском городе Свебодзин, перегружает интернет. Тогда представители церкви пообещали демонтировать антенны, поскольку они могут задеть чувства верующих.