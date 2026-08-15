Найвищу в Європі статую Діві Марії відкрили в Польщі

У суботу в Польщі під час урочистого церковного богослужіння було освячено гігантську статую Діви Марії, яка стала найбільшим зображенням матері Ісуса в Європі – її висота перевищує 55 метрів.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Статуя височіє в селі Конотоп’є, неподалік від Торуні, приблизно за 190 кілометрів на північний захід від Варшави.

Сама статуя має висоту 40,6 метра, а висота її п’єдесталу у формі корони становить 15 метрів.

Фігуру було зведено на кошти приватного мецената – 75-річного бізнесмена Романа Каркосіка, одного з найбагатших людей країни.

Каркосік заробив свій статок у сфері поставок для автомобільної промисловості, а також є одним із найвідоміших інвесторів на польському фондовому ринку.

Відповідаючи на запитання про мотиви цього проєкту, мультимільйонер сказав лише те, що він звів статую "на знак вдячності Марії".

Польський архітектурний портал Architektura Murator оцінив вартість будівництва в еквівалент 23 млн євро.

Хоча мешканці Конотоп’є насамперед сподіваються на приплив туристів і паломників, пам’ятник також викликав критику в польській суспільній дискусії.

Домініканський чернець Павло Гужинський назвав статую "Кінг-Конгом у полі". Священнослужитель заявив в ефірі "Радіо Z", що весь проєкт є своєрідним "танцем навколо золотого тельця" – алюзією на біблійну історію про ідолопоклонство.

У минулому повідомлялось що гігантська статуя Ісуса Христа, розташована у польському місті Свебодзін, роздає інтернет. Тоді представники церкви пообіцяли демонтувати антени, бо вони можуть поранити почуття вірян.