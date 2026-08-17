В Италии спасли двух чешских туристов, которых в горах застала сильная непогода

В итальянских Доломитовых Альпах двое туристов из Чехии оказались в затруднительном положении из-за сильной грозы с градом: спасатели с помощью вертолета доставили их в безопасное место.

Об этом пишет Radion Prague International, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел в воскресенье днем на горе Тофана ди Меццо. Около 16:30 в воскресенье, 17 августа, двое чехов обратились за помощью, когда их застала непогода на высоте около 3200 метров над уровнем моря.

На тот момент туристы находились в нескольких сотнях метров от канатной дороги и не могли безопасно продолжить спуск из-за погодных условий.

Как отмечается, спасательный вертолёт смог вылететь к туристам во время кратковременного улучшения погоды. Обоих мужчин успешно эвакуировали с горы и доставили в горный приют.

Из-за непогоды горные спасательные службы в итальянских Доломитах в воскресенье также реагировали на несколько других инцидентов.

На прошлой неделе в австрийском Тироле погиб турист из Германии.

До этого в Австрии спасатели помогали спуститься вниз туристам с маленькими детьми, которые не справились с выбранным маршрутом.